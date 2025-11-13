Za Luko Dončića bo Dallas vedno dom

Po porazu proti vodilni ekipi zahodne konference Oklahoma City Thunder so zvezdnika Lakers Luko Dončića prosili za komentar o eni najbolj šokantnih in presenetljivih menjav v zgodovini lige NBA, ko je bil prisiljen Dallas zamenjati za Los Angeles. Še vedno je čustven: »Mesto Dallas, navijači, igralci: vedno bodo imeli posebno mesto v mojem srcu.«

Presenetljiv prestop, ki ne bo tako hitro šel v pozabo, je znova aktualen. Tvorec in snovalec transferja Dončića iz Teksasa v Kalifornijo je bil generalni direktor Nico Harrison. Njegova revolucionarna zamisel o preporodu Mavericks po Dončićevem odhodu ni obrodila sadov. Dallas je po 12 tekmah nove sezone na predzadnjem mestu zahoda z zgolj tremi zmagami. Ameriški poslovnež in lastnik ekipe Patrick Dumont je moral ukrepati in v torek je odpustil Harrisona, da bi vsaj deloma omilil napetosti med navijači in vodstvom kluba, in s tem spisal epilog očitno ponesrečene menjave, ki je vznemirila ljubitelje košarke onstran in tostran Atlantika.

Po porazu Lakers proti City Thunder (92:121) so Dončića prosili za odziv, a kot poroča ESPN, 26-letni Slovenec poslovnih odločitev, ki zadevajo njegov nekdanji klub, ni želel komentirati.

»Mislil sem, da bom v Dallasu ostal za vedno, pa nisem. Zame bo vedno poseben kraj. Vedno ga bom imenoval dom. Ampak trenutno sem osredotočen na Lakers in poskušam iti naprej. Ampak očitno bo tam vedno del mene,« je dejal Dončić.

Na vprašanje, ali si lahko kdaj predstavlja vrnitev k igranju za Mavericks, zdaj ko Harrison ne dela več za franšizo, je Dončić odgovoril: »Trenutno sem osredotočen samo na Lakers. Brez nadaljnjih komentarjev.«

Harrison je februarja šokiral košarkarski svet, ko je Dončića zamenjal z Lakers v dogovoru, ki je bil osredotočen na Anthonyja Davisa, Maxa Christieja in izbor prvega kroga nabora Los Angelesa leta 2029.

Dončić je to sezono za Los Angeles začel odlično. Na prvih sedmih tekmah je v povprečju dosegal 37,1 točke, 9,4 skoka in 9,1 podaje, preden se je močno mučil proti branilcu naslova Thunder.

Po zadnjem porazu pa za ljubitelje Jezernikov prihajajo bolj optimistične vesti o stanju veterana LeBrona Jamesa, ki je v El Segundu v Kaliforniji naredil ključni korak k vrnitvi, ko je treniral s podružnico ekipe v ligi G. James to sezono ni igral zaradi išiasa; ima namreč težave z živcem v spodnjem delu telesa na desni strani.

Dan po slovesu med navijači osovraženega Harrisona je glavni trener Dallas Jason Kidd navijače ekipe pozval, naj naredijo korak naprej, potem ko je več mesecev njihovo ogorčenje nad Harrisonom zaznamovalo slabo vzdušje na domačih tekmah.

Navijači Mavericks so med tekmami v American Airlines Centru pogosto skandirali »Odpustite Nica!« v znak protesta proti osupljivi menjavi domačega junaka v začetku februarja. Ponavadi so začeli skandirati, ko je bil igralec Dallasa na črti za proste mete.

»Fantje se trudijo, garajo pod obročema in skušajo zmagati. To skandiranje med prostimi meti je bilo zelo nespoštljivo,« je dejal Kidd pred tekmo proti Phoenix Suns, ki jo je Dallas izgubil s 114:123.