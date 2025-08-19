Torek
Košarka
Slovenci korakajo proti zmagi, Dončić že pri dvajsetici (polčas)
Slovenska košarkarska reprezentanca na peti tekmi v pripravljalnem obdobju lovi prvo zmago.
Galerija
Luka Dončić s soigralci lovi zmago proti Britancem. Foto Voranc Vogel
Nejc Grilc
19. 8. 2025 | 19:30
19. 8. 2025 | 21:05
A+
A-
Sorodni članki
Šport
|
Košarka
Fibina lestvica
Favoriti eurobasketa: Sekulićevim padle delnice, a so pred Španijo
Fiba je posodobila lestvico favoritov pred bližnjim evropskim prvenstvom. Največ možnosti Srbiji, glavni tekmici Francija in Nemčija. Španci zunaj deseterice.
Peter Zalokar
19. 8. 2025
| 12:10
Preberite več
Šport
|
Košarka
Eurobasket 2025
Pred zvezdniško Srbijo tudi z Dončićem po zmago za slovo od Stožic
Slovenska košarkarska reprezentanca še čaka prvo zmago v pripravljalnem obdobju. Danes ob 20.00 v Stožice kot zadnja prihaja Velika Britanija.
Nejc Grilc
19. 8. 2025
| 05:05
Preberite več
Šport
|
Košarka
Liga NBA
Dončića pozimi čaka nova pridobitev pred dvorano Crypto.com
Moštvo Los Angeles Lakers se bo za bogat prispevek k slavni zgodovini moštva s kipom zahvalilo 80-letnem Patu Rileyju, trenerju Showtime Lakers.
Nejc Grilc
18. 8. 2025
| 18:20
Preberite več
Šport
|
Košarka
Posebna priloga Eurobasket 2025
Razkrivamo načrte Luke Dončića in slovenske vrste
Ljubitelji košarke nestrpno čakajo na začetek 42. evropskega prvenstva, ki ga bodo gostile štiri države.
18. 8. 2025
| 14:41
Preberite več
Šport
|
Košarka
Posebna priloga Eurobasket 2025
Razkrivamo načrte Luke Dončića in slovenske vrste
Ljubitelji košarke nestrpno čakajo na začetek 42. evropskega prvenstva, ki ga bodo gostile štiri države.
18. 8. 2025
| 14:41
Preberite več
Šport
|
Košarka
Priprave na EP
Na Baltiku je Slovenija z Dončićem hodila po robu katastrofe
Košarkarska reprezentanca po Litvi prepričljivo izgubila še v Latviji. Bolj kot težave v obrambi skrbi udarec v koleno Luke Dončića, ki je obsedel na klopi.
Nejc Grilc
17. 8. 2025
| 05:10
Preberite več
Šport
|
Kolesarstvo
Odmevna zmaga
Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij
Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
18. 8. 2025
| 07:22
Preberite več
Novice
|
Svet
Spremljamo dogajanje
V živo:
Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja
Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
19. 8. 2025
| 06:11
Preberite več
Novice
|
Svet
Ukrajina
Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)
Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
18. 8. 2025
| 19:11
Preberite več
Magazin
|
Svet so ljudje
Norveška
Sin princese obtožen štirih posilstev
Sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s posilstvi. Grozi mu zapor, zaradi česar dvor preživlja težke čase.
18. 8. 2025
| 16:29
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov
Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
Promo Delo
19. 8. 2025
| 09:05
Preberite več
Delov poslovni center
|
Podjetniške zvezde
Vredno branja
Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim
»Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
Promo Delo
18. 8. 2025
| 09:56
Preberite več
Gospodarstvo
|
Novice
Vredno branja
Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb
Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
Promo Delo
19. 8. 2025
| 12:10
Preberite več
Gospodarstvo
|
Nova gospodarska politika
Vredno branja
Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti
V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
23. 6. 2025
| 10:08
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Pritisk na podjetja
Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe
Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
Marjana Kristan Fazarinc
19. 8. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Osebne finance
Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?
Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
Marjana Kristan Fazarinc
19. 8. 2025
| 05:30
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Energetika
Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike
Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
Marjana Kristan Fazarinc
16. 8. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Jedrska energija
Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne
Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
Borut Tavčar
15. 8. 2025
| 05:30
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Podvoz pod železnico
Prenova Dunajske ceste: Grozno bo, opozarja Janković
Voznike bodo na spremenjen prometni režim opozarjali že na začetku Dunajske in Celovške ceste ter z dodatnimi obvestili.
19. 8. 2025
| 20:48
Preberite več
Novice
|
Svet
Predsednikova nova oblačila
Diplomacija laskanja za vojno ali mir na vzhodu Evrope
Zelenski v suknjiču in evropski voditelji hočejo Trumpa na svoji strani, prav tako Vladimir Putin.
Barbara Kramžar
19. 8. 2025
| 20:20
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Kosilo
Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje
Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024
| 13:35
Preberite več
Novice
|
Znanoteh
Vredno branja
Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?
Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
Promo Delo
13. 8. 2025
| 14:54
Preberite več
Nedelo
|
Nedeljski izleti
Vredno branja
Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo
Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
20. 6. 2025
| 13:40
Preberite več
Magazin
|
Generacija+
Vredno branja
Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja
Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
Promo Delo
18. 8. 2025
| 09:34
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom
Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
Promo Delo
18. 8. 2025
| 15:17
Preberite več
