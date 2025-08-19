  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Slovenci korakajo proti zmagi, Dončić že pri dvajsetici (polčas)

    Slovenska košarkarska reprezentanca na peti tekmi v pripravljalnem obdobju lovi prvo zmago.
    Luka Dončić s soigralci lovi zmago proti Britancem. Foto Voranc Vogel
    Luka Dončić s soigralci lovi zmago proti Britancem. Foto Voranc Vogel
    Nejc Grilc
    19. 8. 2025 | 19:30
    19. 8. 2025 | 21:05
    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Fibina lestvica

    Favoriti eurobasketa: Sekulićevim padle delnice, a so pred Španijo

    Fiba je posodobila lestvico favoritov pred bližnjim evropskim prvenstvom. Največ možnosti Srbiji, glavni tekmici Francija in Nemčija. Španci zunaj deseterice.
    Peter Zalokar 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Pred zvezdniško Srbijo tudi z Dončićem po zmago za slovo od Stožic

    Slovenska košarkarska reprezentanca še čaka prvo zmago v pripravljalnem obdobju. Danes ob 20.00 v Stožice kot zadnja prihaja Velika Britanija.
    Nejc Grilc 19. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončića pozimi čaka nova pridobitev pred dvorano Crypto.com

    Moštvo Los Angeles Lakers se bo za bogat prispevek k slavni zgodovini moštva s kipom zahvalilo 80-letnem Patu Rileyju, trenerju Showtime Lakers.
    Nejc Grilc 18. 8. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Posebna priloga Eurobasket 2025

    Razkrivamo načrte Luke Dončića in slovenske vrste

    Ljubitelji košarke nestrpno čakajo na začetek 42. evropskega prvenstva, ki ga bodo gostile štiri države.
    18. 8. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Posebna priloga Eurobasket 2025

    Razkrivamo načrte Luke Dončića in slovenske vrste

    Ljubitelji košarke nestrpno čakajo na začetek 42. evropskega prvenstva, ki ga bodo gostile štiri države.
    18. 8. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Priprave na EP

    Na Baltiku je Slovenija z Dončićem hodila po robu katastrofe

    Košarkarska reprezentanca po Litvi prepričljivo izgubila še v Latviji. Bolj kot težave v obrambi skrbi udarec v koleno Luke Dončića, ki je obsedel na klopi.
    Nejc Grilc 17. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Norveška

    Sin princese obtožen štirih posilstev

    Sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s posilstvi. Grozi mu zapor, zaradi česar dvor preživlja težke čase.
    18. 8. 2025 | 16:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Podvoz pod železnico

    Prenova Dunajske ceste: Grozno bo, opozarja Janković

    Voznike bodo na spremenjen prometni režim opozarjali že na začetku Dunajske in Celovške ceste ter z dodatnimi obvestili.
    19. 8. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Predsednikova nova oblačila

    Diplomacija laskanja za vojno ali mir na vzhodu Evrope

    Zelenski v suknjiču in evropski voditelji hočejo Trumpa na svoji strani, prav tako Vladimir Putin.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 20:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Miha Hrobat: Z veseljem sem podpisal novo pogodbo

    Udarni adut slovenske moške smukaške zasedbe se veseli olimpijske zime, za katero se bo skupaj s kolegi v naslednjih tednih pripravljal v Južni Ameriki.
    Siniša Uroševič 19. 8. 2025 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na EP

    Slovenci korakajo proti zmagi, Dončić že pri dvajsetici (polčas)

    Slovenska košarkarska reprezentanca na peti tekmi v pripravljalnem obdobju lovi prvo zmago.
    Nejc Grilc 19. 8. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Podnebne spremembe

    Letošnja sezona požarov je najhujša v zadnjih desetletjih

    Španija in Portugalska se soočata z uničujočimi požari, ki so uničili rekordne površine. Vzrok so vročinski valovi, suša in podnebne spremembe.
    19. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Miha Hrobat: Z veseljem sem podpisal novo pogodbo

    Udarni adut slovenske moške smukaške zasedbe se veseli olimpijske zime, za katero se bo skupaj s kolegi v naslednjih tednih pripravljal v Južni Ameriki.
    Siniša Uroševič 19. 8. 2025 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na EP

    Slovenci korakajo proti zmagi, Dončić že pri dvajsetici (polčas)

    Slovenska košarkarska reprezentanca na peti tekmi v pripravljalnem obdobju lovi prvo zmago.
    Nejc Grilc 19. 8. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Podnebne spremembe

    Letošnja sezona požarov je najhujša v zadnjih desetletjih

    Španija in Portugalska se soočata z uničujočimi požari, ki so uničili rekordne površine. Vzrok so vročinski valovi, suša in podnebne spremembe.
    19. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več

