Za Dončića je meja le nebo: 51 točk in devet trojk za zmago (VIDEO)

Ko se Luka Dončić zabava na igrišču, so Los Angeles Lakers skoraj nepremagljivi. Proti Chicagu vedno pokaže najboljše predstave, na prvi medsebojni tekmi sezone je dosegel 46 točk, tokrat je šel še korak dlje in ob 51 točkah k zmagi s 142:130 dodal devet trojk iz 14 poskusov. Do petdesetice je Luka prišel s 55-odstotnim metom iz igre in v le 36 minutah na parketu.

Biki iz Chicaga na gostovanju v Kaliforniji pričakovano niso bili kos Jezernikom, ki so dobili zalet in slavili še šestič zapored na domačem parketu. Dončić je že v prvih petih minutah zbral 5 točk in 6 skokov, po prvi četrtini je bil pri dvomestnem številu točk, nato je ritem stopnjeval do konca tretje četrtine, ko je bil zmagovalec že odločen, Luka pa pri 41 točkah.

Chicago igra hitro košarko in ko so Lakers nekoliko preveč ležerno zaigrali v obrambi, so se takoj približali na 12 točk zaostanka. J. J. Redick je posredoval z minuto odmora in Dončića vrnil na parket, slovenski zvezdnik je zadel še dve trojki in bil tik pred petdesetico, dosegel jo je s prostima metoma in takoj odšel na klop. Tekma je bila končana, s statistiko se ni (več) ukvarjal, čeprav ga je le asistenca ločila od trojnega dvojčka, zbral je še 10 skokov.

»Počasi dobivam pravi občutek v igri, pred tekmo zvezd sem zaradi poškodbe manjkal štiri tekme, zdaj imam sveže noge in tudi met sledi. Delamo prave stvari na igrišču in se premikamo v pravo smer, vsako tekmo smo boljši. Danes smo dobili 130 točk, malo preveč smo se sprostili, ampak pomembna je zmaga,« je bil po tekmi dobre volje Dončić.

Z 51 točkami je postavil strelski rekord sezone, zadel je 17 od 31 metov iz igre in kar devet trojk. Pazil je na žogo, izgubil je le eno, Lakers pa skupaj le 10, za trud v obrambi je bil nagrajen s tremi ukradenimi žogami in blokado.

V začetno peterko Los Angelesa se je vrnil LeBron James in imel v prvem polčasu nekaj težav, v drugem pa ujel ritem in tekmo končal z 18 točkami na računu. »LeBron je igral zelo dobro, moramo mu pripraviti še več metov, ampak igral je dobro,« ga je pohvalil Dončić. Žoga je tudi tokrat hitro krožila okrog obrambe, Lakers so le za točko zaostali za svojim strelskim rekordom sezone, uspel jim je proti Utahu.

Naslednji izziv bo veliko težji, v noči na nedeljo (1.30) v Los Angeles prihaja Denver z Nikolo Jokićem. Jezerniki so po današnji zmagi skočili na tretje mesto zahodne konference, Dončić pa pozna recept za nedeljsko zmago: »Omejiti moramo Jokića, če bomo igrali obrambo, kot smo jo kazali na zadnjih tekmah, imamo možnost.«

Na zadnjih štirih tekmah Luka v povprečju dosega 40,3 točke, 9,5 skoka in 7,3 asistence na tekmo ob 51-odstotnem metu iz igre, zadene 6,3 trojke (45 %) in za piko na i v povprečju ukrade še 2,5 žoge na tekmo. Za nagrado MVP je najbrž že prepozno, zagotovo pa si Ljubljančan zasluži vzklike s tribun, ki so vsako tekmo glasnejši.

Los Angeles Lakers – Chicago Bulls 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)

Dončić 51, 10 skokov, 9 asistenc v 36:43, Reaves 30, Ayton 23 in 10 skokov; Giddey 27 in 15 asistenc, Buzelis 22.