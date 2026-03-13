  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Za Dončića je meja le nebo: 51 točk in devet trojk za zmago (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so premagali Chicago Bulls s 142:130. Luka se je poigral s tekmeci, dosegel je 51 točk ob vrnitvi LeBrona Jamesa na parket.
Preveč mehka obramba Chicaga proti odličnemu Dončiću ni imela možnosti. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Galerija
Preveč mehka obramba Chicaga proti odličnemu Dončiću ni imela možnosti. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Nejc Grilc
13. 3. 2026 | 06:01
13. 3. 2026 | 06:35
7:08
A+A-

Ko se Luka Dončić zabava na igrišču, so Los Angeles Lakers skoraj nepremagljivi. Proti Chicagu vedno pokaže najboljše predstave, na prvi medsebojni tekmi sezone je dosegel 46 točk, tokrat je šel še korak dlje in ob 51 točkah k zmagi s 142:130 dodal devet trojk iz 14 poskusov. Do petdesetice je Luka prišel s 55-odstotnim metom iz igre in v le 36 minutah na parketu.

image_alt
Nekaj ur pred tekmo Dončić še ne ve, kaj ga čaka

Biki iz Chicaga na gostovanju v Kaliforniji pričakovano niso bili kos Jezernikom, ki so dobili zalet in slavili še šestič zapored na domačem parketu. Dončić je že v prvih petih minutah zbral 5 točk in 6 skokov, po prvi četrtini je bil pri dvomestnem številu točk, nato je ritem stopnjeval do konca tretje četrtine, ko je bil zmagovalec že odločen, Luka pa pri 41 točkah. 

Chicago igra hitro košarko in ko so Lakers nekoliko preveč ležerno zaigrali v obrambi, so se takoj približali na 12 točk zaostanka. J. J. Redick je posredoval z minuto odmora in Dončića vrnil na parket, slovenski zvezdnik je zadel še dve trojki in bil tik pred petdesetico, dosegel jo je s prostima metoma in takoj odšel na klop. Tekma je bila končana, s statistiko se ni (več) ukvarjal, čeprav ga je le asistenca ločila od trojnega dvojčka, zbral je še 10 skokov.

»Počasi dobivam pravi občutek v igri, pred tekmo zvezd sem zaradi poškodbe manjkal štiri tekme, zdaj imam sveže noge in tudi met sledi. Delamo prave stvari na igrišču in se premikamo v pravo smer, vsako tekmo smo boljši. Danes smo dobili 130 točk, malo preveč smo se sprostili, ampak pomembna je zmaga,« je bil po tekmi dobre volje Dončić.

Z 51 točkami je postavil strelski rekord sezone, zadel je 17 od 31 metov iz igre in kar devet trojk. Pazil je na žogo, izgubil je le eno, Lakers pa skupaj le 10, za trud v obrambi je bil nagrajen s tremi ukradenimi žogami in blokado.

V začetno peterko Los Angelesa se je vrnil LeBron James in imel v prvem polčasu nekaj težav, v drugem pa ujel ritem in tekmo končal z 18 točkami na računu. »LeBron je igral zelo dobro, moramo mu pripraviti še več metov, ampak igral je dobro,« ga je pohvalil Dončić. Žoga je tudi tokrat hitro krožila okrog obrambe, Lakers so le za točko zaostali za svojim strelskim rekordom sezone, uspel jim je proti Utahu.

Naslednji izziv bo veliko težji, v noči na nedeljo (1.30) v Los Angeles prihaja Denver z Nikolo Jokićem. Jezerniki so po današnji zmagi skočili na tretje mesto zahodne konference, Dončić pa pozna recept za nedeljsko zmago: »Omejiti moramo Jokića, če bomo igrali obrambo, kot smo jo kazali na zadnjih tekmah, imamo možnost.«

Na zadnjih štirih tekmah Luka v povprečju dosega 40,3 točke, 9,5 skoka in 7,3 asistence na tekmo ob 51-odstotnem metu iz igre, zadene 6,3 trojke (45 %) in za piko na i v povprečju ukrade še 2,5 žoge na tekmo. Za nagrado MVP je najbrž že prepozno, zagotovo pa si Ljubljančan zasluži vzklike s tribun, ki so vsako tekmo glasnejši.

Los Angeles Lakers – Chicago Bulls 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)
Dončić 51, 10 skokov, 9 asistenc v 36:43, Reaves 30, Ayton 23 in 10 skokov; Giddey 27 in 15 asistenc, Buzelis 22.

Datum Tekma Kraj Ura  Rezultat Dončić
11. 3. 2026 LA Lakers - Minnesota D 04:00 120:106 31 T, 11 S, 11 P
13. 3. 2026 LA Lakers - Chicago D 03:30 142:130 51 T, 10 S, 9 P
15. 3. 2026 LA Lakers - Denver D 01:30    
17. 3. 2026 LA Lakers - Houston G 02:30    
19. 3. 2026 LA Lakers - Houston G 02:30    

Preostali izidi:

Orlando Magic 136:131 Washington Wizards
Suggs 28, da Silva 26; Coulibaly 29, Sarr 16.

Indiana Pacers 108:123 Phoenix Suns
Nembhard 23, Walker 12; Booker 43, Green 36.

San Antonio Spurs 131:136 Denver Nuggets
Castle 30, Fox 27; Murray 39, Jokić 31.

Detroit Pistons 131:109 Philadelphia 76ers
Robinson 19, Harris 15; Beauchamp 17, Walker 16.

Miami Heat 112:105 Milwaukee Bucks
Larsson 28, Adebayo 21; Antetokounmpo 31, Portis 19.

Atlanta Hawks 108:97 Brooklyn Nets
Johnson 21, Risacher 19; Minott 24, Powell 11.

Memphis Grizzlies 112:120 Dallas Mavericks
Prosper 21, Hendricks 13; Middleton 35, Gafford 22.

Oklahoma City Thunder 104:102 Boston Celtics
Gilgeous Alexander 35, Mitchell 15; Brown 34, Pritchard 14.

Več iz teme

Liga NBAkošarkaLuka DončićLos Angeles LakersChicago Bulls

Premium
Mnenja  |  Komentarji
KOMENTAR

Reševanje življenj

O tem, da je preventiva naložba in ne strošek in da bo prihodnost presejalnih programov odvisna od tega, kako bodo to razumele prihodnje slovenske vlade.
Andreja Žibret 13. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Nad Irakom je strmoglavil ameriški zračni tanker

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran, ki traja že dva tedna.
13. 3. 2026 | 06:52
Preberite več
