Za Evropo zdravi, v Sloveniji v karanteni

Jurica Golemac si lahko upravičeno puli lase iz obupa. FOTO: ABA

Eno tekmovanje, več meril Direktor Cedevite Olimpije, Davor Užbinec, je včeraj izjavil: »Zavedamo se, da pravila obstajajo zato, da se jih držimo, in odgovorno bomo spoštovali odločitev NIJZ. Nihče pa ne ve, v kakšnem stanju bo naša ekipa po desetdnevni karanteni brez stika z žogo. V vseh državah, iz katerih prihajajo naši tekmeci, so smernice drugačne. V skladu s predpisi tekmovanja lahko ob enem pozitivnem primeru znotraj moštva, morda celo večih, še vedno vadijo in nastopajo na tekmah, če preostanek ekipe prejme negativne izide testiranja in če se je pozitivni igralec umaknil v samoizolacijo.«

Namesto zmage 0:20 brez boja

Drugo testiranje z enakim izidom je ustavilo Cedevito Olimpijo.

Tekmo z Bursasporjem bi morala preložiti že pred 21 dnevi.

Ker so bili še prejšnji teden vsi negativni, se ji obeta poraz b. b.

Ljubljana – Košarkarji Bursasporja so včeraj pripotovali v Slovenijo na tekmo 2. kola evropskega pokala s Cedevito Olimpijo, ki bi se morala začeti danes ob 18.30 v Stožicah. Pa vendar so se tako Turki kot njihovi gostitelji še včeraj zvečer spraševali, ali bodo sploh pritekli na parket. Ljubljančanom je NIJZ odredil desetdnevno karanteno, ker je eden od njihovih igralcev pozitiven na koronavirus, pristojno ministrstvo pa jim sinoči še ni odgovorilo na prošnjo za upoštevanje posebnih razmer v mednarodnem športu.»Najbolj nas skrbi negotovost, saj ne vemo, ali se bo sezona začela in odvijala normalno. Pripravljeni smo tudi na možnost, da se bo prej ali slej eden od košarkarjev, članov strokovnega štaba ali uslužbencev okužil, takrat se bomo morali odzvati. Vsi si želimo, da bi v primeru, ko bi bili pozitivni do trije člani moštva, drugi lahko tekmovali naprej. Če bo še naprej veljalo, da bodo morali vsi v karanteno vsakič, ko bo nekdo pozitiven, pa bo zelo težko izpeljati sezono,« je pred dvema tednoma upravičeno razmišljal. Športni direktor Cedevite Olimpije se je pred začetkom sezone dobro zavedal, po kako tankem ledu plešejo športniki, a tudi sam ni pričakoval, da bo do zapleta prišlo tako kmalu in v tako absurdnih okoliščinah.Pravila evropskega pokala in evrolige namreč moštvom dovoljujejo nastop na tekmah, če imajo vsaj osem zdravih košarkarjev, zato moštvi CSKA in Himkija nista obstali ob treh pozitivnih primerih, prav tako ne Barcelona zaradi okužbe trenerja. Vodstvo obeh tekmovanj pa se seveda ne more vmešavati v zdravstveno politiko v posameznih državah, kar velja tudi za Slovenijo. Pri nas morajo, kljub pozivom, da se moramo naučiti živeti s koronavirusom, v obvezno desetdnevno karanteno vsi, ki so bili v stiku z okuženim, zato so morali v nedeljo po slovenskem derbiju lige ABA na varno tako vsi člani Krkine zasedbe kot sodniki.Da bi izključila možnost napake, je Cedevita Olimpija v ponedeljek še enkrat testirala svoje moštvo, dobila pa je enak rezultat, kar jo je spravilo v velike težave. Po standardih evropskega pokala bi morala zaprositi za preložitev tekme vsaj 21 dni prej, kar je vse prej kot razumen rok, saj se lahko razmere v tem času nekajkrat postavijo na glavo. In tudi kdor je bil pred tremi tedni pozitiven, zdaj verjetno ni več.Ljubljančani so bili vsi po vrsti negativni še prejšnji teden, zato niso mogli pravočasno ukrepati. Brez dovoljenja na najvišji slovenski ravni pa so bili obsojeni na poraz z 0:20 brez boja, kar je svojevrstna posebnost, saj postavlja moštva iz različnih držav in različnih športnih panog v povsem različne položaje. Cedevita Olimpija bi morala, denimo, v naslednjih desetih dneh odigrati tri tekme. Po dvoboju z Bursasporom, ki je v prvem kolu evropskega pokala doma izgubil s Trentom (86:93), bi morala v soboto gostovati pri Kopru Primorski za točke lige ABA, v kateri veljajo drugačna pravila, zato se lahko dogovarja za preložitev tekme. V torek pa bi morala Stožice obiskati Gran Canaria, ki ima prav tako en pozitiven primer, a bi lahko po merilih evropskega pokala in španskih oblasti odigrala tekmo, medtem ko gostitelji ne bi smeli na igrišče.