Za Jordanov dvorec 50 odstotno znižanje (VIDEO)

Kupca za dvorec pa še kar ni

- Težko je bilo izbrati boljši trenutek za vrnitev na »košarkarski parket« Michaela Jordana, kot je bil včerajšnji v obliki enega od najbolj pričakovanih dokumentarnih filmov. V obdobju epidemije, ko je ves športni svet z gledalci vred v karanteni, sta ESPN (za ZDA) in spletni ponudnik Netflix (za svet) vsem košarkarskim in drugim športnim navdušencem pripravila posladek.Dokumentarec o legendarnem »Airu«, zmagovalcu šestih prvenstev v NBA, so pri televizijski postaji ESPN posneli v desetih nadaljevanjih z naslovom Zadnji ples (The Last Dance). Govori o moštvu Chicago Bulls v sezoni 1997/1998, ko je še zadnjič osvojilo naslov prvaka. Klub je ESPN dovolil, da je lahko podrobno spremljal celotno sezono tudi iz zakulisja, zato bo mogoče videti še veliko nikoli videnih posnetkov.Čeprav za edinega športnega milijarderja (po Forbesu naj bi njegovo premoženje znašalo 1,9 milijarde evrov) velja, da pozlati vse, kar se dotakne, ima slavni 57-letnik tudi eno zanj manjšo težavo. Že od leta 2012 se ne more otresti svojega ogromnega posestva. V osmih letih je vrednost skopnela skoraj za polovico, s 27 milijonov evrov na 14 milijonov €, a še vedno premalo, da bi se našel kupec »dvorca« z dvorano za košarko, vadbiščem za golf, devetimi sobami, 19 kopalnicami, bazenom ... Na vhodnih vratih na posestvo je kajpak tudi 23.