Dončićeva najljubša ura namesto 30.000 zdaj stane 400 dolarjev

Med zvezdniki iz sveta športa in filma je v zadnjem času vse več ljubiteljev prestižnih ročnih ur. Med njimi je tudi Luka Dončić, ki ima bogato zbirko ur, med njimi pa izstopa več modelov ure Audemars Piguet Royal Oak. Zdaj je AP v sodelovanju z znanim proizvajalcem cenovno bolj dostopnih ur Swatch predstavil žepno uro Royal Oak v živih barvah, ki je cenovno veliko bolj dostopna.

Sodelovanje je poželo veliko zanimanja med ljubitelji ur, nekateri so že pet dni pred začetkom prodaje začeli taboriti pred trgovinami Swatch, čeprav sploh še niso vedeli, kako bo sodelovanje izgledalo. Končna različica je marsikoga presenetila, AP in Swatch sta predstavila model Royal Oak kot žepno uro v osmih živobarvnih različicah, ki bo zagotovo pritegnila poglede, o njeni eleganci pa bi lahko diskutirali.

Takole izgleda ura Royal POP v modri barvi. Preostale različice še bolj bodejo v oči. FOTO: AP x Swatch

Kolekcija ur bo na voljo v omejenem številu, prodajajo se po ceni 400 dolarjev. To je drobiž v primerjavi s klasičnim modelom ure Royal Oak, ki stane od 30.000 dolarjev dalje, Dončić se večkrat v javnosti pojavi z modelom, oblečenim v 18-karatno zlato, ocenjenim na 200.000 dolarjev, na vikendu zvezd pa je pokazal model Royal Oak Skeleton z vidnim mehanizmom, vreden kar 350.000 dolarjev.

Morda bo tudi Ljubljančan med tistimi, ki bodo v prihodnje v javnosti pokazali žepni model slovite ure, že zdaj pa je jasno, da sta AP in Swatch s sodelovanjem požela ogromno pozornosti, kar je bil nenazadnje tudi cilj.