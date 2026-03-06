  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Za poker z ameriško mafijo mu grozi 20 let zapora

Ameriški košarkarski zvezdnik Chauncey Billups se je na sodišču izrekel o krivdi v odmevnem primeru nelegalnih tekem pokra v Vegasu in New Yorku.
Kaj točno je igralca, ki je s košarko zaslužil več kot 100 milijonov dolarjev, napeljalo k sodelovanju v nameščeni partiji pokra, še ni znano. Foto Adam Gray/Reuters
Galerija
Kaj točno je igralca, ki je s košarko zaslužil več kot 100 milijonov dolarjev, napeljalo k sodelovanju v nameščeni partiji pokra, še ni znano. Foto Adam Gray/Reuters
N. Gr.
6. 3. 2026 | 05:15
2:12
A+A-

Škandal z nameščanjem tekem je dodobra zatresel ligo NBA, zgodba o nelegalnih in nameščenih partijah pokra v Las Vegasu in New Yorku, pri katerih je bila vmešana tudi mafija, pa bi lahko imela še bolj resne posledice. Tudi za Chaunceya Billupsa, bivšega zvezdnika iz lige NBA in trenerja Portlanda, grozi mu do 20 let zapora.

image_alt
V škandal, ki je stresel ligo NBA, vmešana tudi Cosa Nostra in LeBron

Vseh 31 obtoženih se je zvrstilo na sodišču v minulih dneh, tudi Billups, ki krivde ni priznal. Grozi mu po 20 let zapora zaradi pranja denarja in 20 let zapora zaradi zarote, s katero so oškodovali nič hudega sluteče igralce pokra na nelegalnih partijah, ki so potekale v organizaciji mafije v New Yorku in Las Vegasu.

Billupsu in prav tako nekdanjemu igralcu Damonu Jonesu tožilstvo očita, da sta služila kot vabi za bogate igralce. Billups naj bi k igri, ki je potekala z označenimi kartami in prisluhi in v kateri igralci niso imeli možnosti, da odnesejo celo kožo, s svojo zvezdniško podobo zvabil bogate igralce in za to prejel plačilo. 

Chauncey Billups je najboljša leta kariere preživel pri Detroit Pistons. Foto Eduardo Munoz/Reuters
Chauncey Billups je najboljša leta kariere preživel pri Detroit Pistons. Foto Eduardo Munoz/Reuters

Tožilstvo je pod drobnogled vzelo 25 iger pokra med letoma 2019 in 2025, Billups in Jones naj bi sodelovala med letoma 2021 in 2023. Skupno preučujejo več kot 4 terabajte podatkov in 100.000 strani fizičnih dokazov, tožilstvo pa je prepričano, da bodo z večino obtožencev dosegli poravnavo še pred začetkom sojenja. 

Billups vsaj zaenkrat trdi, da je nedolžen, v primeru neuspešne tožbe pa ga čaka dolga zaporna kazen. V ligi NBA je odigral 17 sezon in skupno zaslužil 108 milijonov dolarjev.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Stavniška afera v NBA

Glavna osumljenca do nadaljnjega brez plač

Plače Terryja Rozierja in Chaunceyja Billupsa bodo začasno deponirane v dogovornem računu in do razpleta sodnega postopka, je odločilo vodstvo NBA
30. 10. 2025 | 11:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA afera

Nič ni pomembnejše od verodostojnosti

Komisar lige NBA Adam Silver je prvič javno spregovoril o nepričakovanih aretacijah trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa in igralca Miamija Terryja Rozierja.
25. 10. 2025 | 10:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Desetine obtoženih

Mafijske povezave lige NBA

Pri prirejanju športnih stav sta domnevno sodelovala Terry Rozier iz moštva Miami Heat​ in trener portlandskih Trail Blazers Chauncey Billups.
Barbara Kramžar 24. 10. 2025 | 05:58
Preberite več
Šport  |  Košarka
Preiskava FBI

V škandal, ki je stresel ligo NBA, vmešana tudi Cosa Nostra in LeBron

Liga NBA je zavita v škandal, povezan s športnimi stavami. Aretirana sta trener Chauncey Billups in igralec Terry Rozier.
Nejc Grilc 23. 10. 2025 | 20:50
Preberite več
Šport  |  Košarka
Pred začetkom SP v košarki

Bratovščina Luke Dončića po stopinjah Petra Vilfana

Zgodovina nas je naučila, da so slovenski košarkarji znali pogoreti z zvezdniškimi zasedbami in prijetno presenetiti, ko smo to najmanj pričakovali.
Eduardo Brozovič 24. 8. 2023 | 13:01
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Dva Nemca bi šla med nesmrtne

Nowitzki, Wade, Gasol, Parker in Popovich med kandidati za košarkarsko hišo slavnih.
23. 12. 2022 | 17:17
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Trump želi biti vključen v izbiro novega iranskega voditelja

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 3. 2026 | 06:31
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Evakuacija z Bližnjega vzhoda

Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

»Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Vračanje s kriznih žarišč

Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ljubljana

Moški na Fužinah umrl pod streli policistov

»Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški naj bi policistom grozil z nožem.
5. 3. 2026 | 17:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Novi Sad

Novi Sad: Tam, kjer ima življenje najlepši ritem

Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Jagodina – vodilna destinacija srbskega turizma

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
Promo Delo 1. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

sojenjeNBANew YorksodiščezaporLiga NBAChauncey Billupspokermafija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Črna kronika
Predobravnavni narok

Ropala naj bi mladoletnike, toda krivde ne priznata

Domnevna napadalca na mlade na novomeški avtobusni postaji in v njeni bližini sta v priporu.
Tanja Jakše Gazvoda 6. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Denver Nuggets – LA Lakers

Slovenski reprezentant stroj za zabijanja, Dončić utišal kritike (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so v drugem polčasu izničili 15 točk zaostanka in imeli dva meta za izenačenje, na koncu pa klonili v Denverju s 113:120.
Nejc Grilc 6. 3. 2026 | 06:38
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Vesele viže črnega humorja iz Primorske

Gorazd Goga Sedmak pravi, da so Zmelkoow končno konzervirali svojo glasbo in jo strastno reklamirajo.
Zdenko Matoz 6. 3. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Gorništvo

Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
Preberite več
Razno
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 6. marec 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
6. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Vesele viže črnega humorja iz Primorske

Gorazd Goga Sedmak pravi, da so Zmelkoow končno konzervirali svojo glasbo in jo strastno reklamirajo.
Zdenko Matoz 6. 3. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Gorništvo

Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
Preberite več
Razno
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 6. marec 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
6. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Huma Kotor Bay

Sodobni ritem Sredozemlja

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Mesto prihodnosti in najuspešnejša greenfield naložba v regiji

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Vrnjačka Banja: kraj, kamor se vedno znova vračate

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
93 let inovacij in vizije

Novi Sad kot regionalno agrarno središče

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
KRAGUJEVAC

Tam, kjer zgodovina dobi ritem sodobne Šumadije

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Sophie's Beauty Line

Luksuz brez kompromisov

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Občina Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji.
Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo