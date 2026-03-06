Za poker z ameriško mafijo mu grozi 20 let zapora

Škandal z nameščanjem tekem je dodobra zatresel ligo NBA, zgodba o nelegalnih in nameščenih partijah pokra v Las Vegasu in New Yorku, pri katerih je bila vmešana tudi mafija, pa bi lahko imela še bolj resne posledice. Tudi za Chaunceya Billupsa, bivšega zvezdnika iz lige NBA in trenerja Portlanda, grozi mu do 20 let zapora.

Vseh 31 obtoženih se je zvrstilo na sodišču v minulih dneh, tudi Billups, ki krivde ni priznal. Grozi mu po 20 let zapora zaradi pranja denarja in 20 let zapora zaradi zarote, s katero so oškodovali nič hudega sluteče igralce pokra na nelegalnih partijah, ki so potekale v organizaciji mafije v New Yorku in Las Vegasu.

Billupsu in prav tako nekdanjemu igralcu Damonu Jonesu tožilstvo očita, da sta služila kot vabi za bogate igralce. Billups naj bi k igri, ki je potekala z označenimi kartami in prisluhi in v kateri igralci niso imeli možnosti, da odnesejo celo kožo, s svojo zvezdniško podobo zvabil bogate igralce in za to prejel plačilo.

Chauncey Billups je najboljša leta kariere preživel pri Detroit Pistons. Foto Eduardo Munoz/Reuters

Tožilstvo je pod drobnogled vzelo 25 iger pokra med letoma 2019 in 2025, Billups in Jones naj bi sodelovala med letoma 2021 in 2023. Skupno preučujejo več kot 4 terabajte podatkov in 100.000 strani fizičnih dokazov, tožilstvo pa je prepričano, da bodo z večino obtožencev dosegli poravnavo še pred začetkom sojenja.

Billups vsaj zaenkrat trdi, da je nedolžen, v primeru neuspešne tožbe pa ga čaka dolga zaporna kazen. V ligi NBA je odigral 17 sezon in skupno zaslužil 108 milijonov dolarjev.