Za prvenstveno lovoriko Cedevita Olimpija in Kansai Helios

V finalu državnega prvenstva bosta tretjič zapored igrala Cedevita Olimpija in Kansai Helios. Ljubljančani so polfinalno serijo proti GGD Šenčurju končali po dveh tekmah, Domžalčani pa so bili danes v odločilni tretji v Novem mestu boljši od Krke z 72:65 (13:19, 34:29, 52:49).

Finalna serija na tri zmage se bo začela v petek, 24. aprila, v Domžalah. Druga tekma v Tivoliju je na sporedu v nedeljo, 26. maja.

Cedevita Olimpija se bo v finalu potegovala za 21. naslov državnega prvaka in četrtega v nizu, Kansai Helios pa je bil doslej prvak v sezonah 2006/07 in 2015/16.