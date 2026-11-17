Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je uspešno sklenila prvo polovico finalnega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem v Ljubljani je premagala Avstrijo za kar 43 točka. Slovenija je v prvih treh krogih vpisala dve zmagi in poraz v Italiji, tako da pred zadnjimi tremi tekmami februarja prihodnje leto ostaja v igri za šesti zaporedni nastop na evropskih prvenstvih. V skupini K vodi Italija s tremi zmagami (danes je premagala Latvijo z 72:68), druga je Slovenija, Latvija ima eno zmago, Avstrija pa je brez.

Na eurobasket, ki bo junija v Vilniusu, Espooju, Antwerpnu in Stockholmu, se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci. Februarja bo Slovenija dve tekmi igrala v gosteh, in sicer 13. februarja v Latviji ter 16. februarja v Avstriji, pred tem pa bo gostila Italijo. Slovenija, ki je v tem ciklu kvalifikacij nastopila oslabljena in pomlajena, je tudi tretjo tekmo v šestih dneh opravila z odliko. Proti na papirju najskromnejši reprezentanci v skupini je kljub utrujenosti nosilk igre upravičila vlogo favorita in zanesljivo prišla do zmage.

David Gaspar, selektor slovenskih košarkaric, je ponudil priložnost tudi mlajšim igralkam. FOTO: KZS

Varovanke madžarskega trenerja na slovenski klopi Davida Gasparja so že v prvem polčasu s trdo obrambo ustavile večino avstrijskih napadov in si priigrale dovolj visoko prednost za mirno nadaljevanje. Glede na to, da je bila razlika v kakovosti očitna, je Gaspar odpočil glavne igralke Slovenije, vključno z Američanko Jessico Shepard, ki je igrala le prvi polčas, in priložnost za dokazovanje ponudil preostalim. Najbolje sta jo izkoristile Teja Goršič in Blaža Čeha, ki sta dosegli nova osebna rekorda po številu točk v državnem dresu. Goršičeva je zbrala 26 točk in imela 9 skokov (trojke 4:5), Čeh pa je vpisala 17 točk in 8 podaj (trojke 3:4). Prve točke v reprezentanci je danes dosegla 16-letna Veronika Ferjančič, ki je postala druga najmlajša debitantka v članskem dresu za Niko Barić, 15 točk in 7 skokov (trojke 3:5) pa je v dobrih 17 minutah na parketu dodala Eva Lisec.