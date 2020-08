Za rekordno zmago ustavili Luko Dončića

Ljubljana

- V peti tekmi končnice NBA med Dallasom in LA Clippers ni bilo neznank. Košarkarji iz Los Angelesa so s predstavo v šesti prestavi povsem »razstavili« nerazpoložene Teksašane in zmagali s 154:111. V seriji vodijo s 3:2 in za napredovanje potrebujejo le še eno zmago. Šesta tekma bo v noči na petek.Veliki Dallasov junak v četrti tekmije bil od prve sekunde dvoboja v »krempljih« tekmecev in je tekmo konča z 22 točkami, osmimi skoki in štirimi podajami. Pri zmagovalcih sta bila najboljšain doslej razočaranje dvoboja, ki je bil tudi prvi strelec tekme s 35 točkami. Leonard jih je dodal 32.Pri Dallasu zaradi poškodbe znova ni igralS tako visoko in rekordno razliko 43 točk je Dallas v končnici izgubil le še z LA Lakers leta 1984.