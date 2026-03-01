Za rojstni dan si je Luka Dončić čestital z odlično zmago

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je svoj 27. rojstni dan obeležil z 26 točkami in prepričljivo zmago v San Franciscu v ligi NBA. Los Angeles Lakers so v gosteh s kar 28 točkami razlike s 129:101 premagali oslabljeno ekipo Golden State Warriors. To je bila prva zmaga za Lakers po treh porazih.

Dončić je pri dominantni zmagi jezernikov v Chase Centru v San Franciscu dosegel štiri trojke ob devetih metih, šest skokov in osem podaj.

LeBron James je Dončiću pomagal z 22 točkami, Austin Reaves pa je dosegel 18 točk za pomembno zmago s psihološkega vidika, s katero so dvignili moralo po treh zaporednih porazih.

Bojevniki, ki niso mogli računati na poškodovana Stephena Curryja in Jimmyja Butlerja, so bili ves čas v podrejenem položaju, potem ko so na koncu prve četrtine zaostajali za 13 točk.

»Potrebovali smo takšno zmago,« je Dončić po zmagi povedal za televizijo ABC.

»Nista igrala Steph in Jimmy, a še vedno je šlo za nevarno ekipo. Torej je bila to odlična zmaga,« je dodal Dončić, ki je v soboto, 28. februarja, dopolnil 27 let.

Slovenski superzvezdnik verjame, da bo zmaga lahko katalizator za Lakers, ko vstopajo v zaključni del rednega dela sezone, saj so Dončić, James in Reaves po različnih poškodbah v tej sezoni znova vsi v formi.

Jezerniki z izkupičkom 35 zmag in 24 porazov ostajajo na šestem mestu v razvrstitvi zahodne konference lige NBA, torej so na mestu, ki jim še zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. Na vrhu razpredelnice so Oklahoma City Thunder s 46 zmagami in 15 porazi.

»Šli bomo tekmo za tekmo, ampak kemija bo rasla. Mislim, da je bila današnja tekma ena najboljših tekem, ki smo jih odigrali skupaj,« je dejal Dončić.

Luka Dončić je prejel tudi rojstnodnevno čestitko poškodovanega zvezdnika Stepha Curryja. FOTO: Thearon W. Henderson/Getty Images Via AFP

Na drugih tekmah košarkarskega večera onstran velike luže je Bam Adebayo dosegel 24 točk in 11 skokov, ko je ekipa Miami Heat premagala Houston s 115:105 in končala niz treh zmag teksaških raket.

Igralec floridske vročice Pelle Larsson je v zadnji četrtini dosegel 10 od 20 točk in pomagal Miamiju obdržati zmago v napeti zadnji četrtini.

Sedem igralcev Heat je doseglo dvomestno število točk.

V Charlottu je Brandon Miller dosegel 26 točk in osem skokov, s čimer je sršene popeljal do četrte zaporedne zmage s 109:93 nad Portland Trail Blazers.

Košarkarji Toronto Raptors so s 134:125 ugnali Washington Wizards, New Orleans Pelicans pa so bili s 115:105 boljši od Utah Jazz, ki so doživeli peti zaporedni poraz.