Za šolo igrala proti Luki Dončiću, zdaj vabi na eurobasket

V nadaljevanju preberite:

Od razpada Jugoslavije je bilo na sporedu že 15 evropskih prvenstev za košarkarice, slovenska reprezentanca se je uvrstila šele na zadnje tri. Po ognjenem krstu s 14. mestom leta 2017 in dveh 10. stopničkah na zadnjih dveh EP se je znašla pred pomembno prelomnico. Od četrtka do 25. junija bo namreč Slovenija gostiteljica 39. eurobasketa za ženske, ki ga nestrpno pričakuje tudi Zala Friškovec, 23-letna, a že izkušena branilka.

Kaj pričakuje od domačega EP, ne le z rezultatskega vidika? Slovenska reprezentanca ima za seboj tri nastope med celinsko elito, kakšna bo njena pot v četrtem poskusu in kaj si lahko obeta? Kako močne so njene tekmice? Kaj se je spremenilo v slovenski ekipi v dveh letih? Kdo bi lahko postal naš dekliški Luka Dončić? Zakaj bo morala Slovenija igrati bistveno drugače kot v minulih letih? Kako si dekleta krajšajo čas med dolgimi pripravami, se kdaj sprejo? Kako so se košarkarice počutile ob promocijski predstavitvi v Liscinih kopalkah in oblačilih za plažo?