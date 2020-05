Za spominsko vstopnico 25.000 dolarjev

Chicago - Na dražbi, ki jo je v petek priredila avkcijska hiša Huggins & Scott, so prodali vstopnico iz prvega nastopa Michaela Jordana v dresu košarkarjev Chicaga. Za dragoceni košček papirja s tekme med Chicagom in Washingtonom, ki je bila 26. oktobra 1984 v Chicagu, je ljubitelj Jordana odštel skoraj 25.000 dolarjev oziroma 22.500 evrov.



Iz omenjene avkcijske hiše so sporočili, da so za vstopnico s prve Jordananove tekme v dresu Bikov prejeli kar 62 ponudb, najvišja pa je znašala 24.907,70 dolarja. Zasedba iz ameriškega vetrovnega mesta je na tej zdaj zelo pomembni in razvpiti tekmi v dvorani Chicago Stadium slavila s 109:93, Jordan pa je pred 13.913 gledalci dosegel 16 točk, sedem podaj in šest skokov ter zbral štiri blokade in dve ukradeni žogi.



Za mnoge ljubitelje športa je najboljši košarkar doslej. V dresu Chicaga je šestkrat slavil v severnoameriški ligi NBA, šestkrat je bil najboljši igralec končnice, petkrat pa MVP redne sezone. V svoji krstni sezoni 1984/85 je bil izbran za najboljšega novinca lige, 14-krat je nastopil na tekmi zvezdnikov lige NBA. V dresu ameriške reprezentance je dvakrat slavil zlato: na olimpijskih igrah v Los Angelesu 1984 in Barceloni 1992, v univerzitetnem dresu North Caroline pa je bil prvak ameriške študentske lige NCAA.



Na večni lestvici strelcev NBA je peti strelec, pred njim so le Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), LeBron James (34.087) in Kobe Bryant (33.643). Večino svoje igralske kariere je Jordan preživel v dresu Chicaga, kratek čas je bil član Washingtona.