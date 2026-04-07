Za trenutek jih je spreletel srh, a Francoz le ne ni doživel usode Luke Dončića

Košarkarji San Antonio Spurs so v ligi NBA zabeležili 60. zmago. S 115:102 so v domači dvorani ugnali Philadelphio 76ers, a pri tem zaradi poškodbe izgubili Victorja Wembanyamo. Za zdaj še ni jasno, kako dolgo bo moral visokorasli Francoz zaradi udarca v rebra počivati.

Wembanyama se je poškodoval v prvem polčasu, nato pa je moštvo Spurs na družbenih omrežjih sporočilo, da se 22-letni center ne bo vrnil na parket. V slabih 16 minutah na igrišču je glavni kandidat za obrambnega igralca leta v NBA dosegel 17 točk, pet skokov in tri blokade.

Francoz je vključno z današnjo tekmo odigral 64 dvobojev v sezoni, s čimer je za eno tekmo oziroma 20 minut prekratek, da bi bil v igri za nagrade najboljšim ob koncu rednega dela, vključno z nazivom najkoristnejšega igralca lige.

»Vem, da se je za kratko vrnil, a tekme ni mogel končati. Ob polčasu so mi rekli, da se ne bo vrnil, od takrat pa nisem slišal ničesar o njegovi poškodbi. Dobra stvar je, da je čutil, da se lahko vrne in odigra nekaj zadnjih minut prvega polčasa. To ocenjujem kot pozitivno,« je po koncu dvoboja dejal trener Spurs Mitch Johnson.

V njegovi odsotnosti je bil najboljši strelec domačih Stephon Castle, ki je dosegel 19 točk, ob tem pa za trojni dvojček zbral že 10 skokov in 13 asistenc. Pri gostih iz Philadelphie je 34 točk in 12 skokov v statistiko vpisal Joel Embiid.

Na vrhu razpredelnice zahoda in hkrati lige je še naprej Oklahoma, ki ima razmerje 62-16, San Antonio ima tekmo več in dve zmagi manj.

Nikola Jokić je v podaljšku nadokandil zamujeno v zadnjih sekundah zadnje četrtine. FOTO: Dustin Bradford/Getty Images Via AFP

Denver vse bliže tretjemu mestu

V boju za tretje mesto vse bolje kaže Denverju (51-28), ki je ponoči po preobratu v zadnji četrtini in kasneje po podaljšku s 137:132 strl Portland Trail Blazers (40-39).

Portland je v zadnji četrtini vodil tudi za 17 točk, štiri minute pred koncem tudi še za deset, nato pa so domači izsilili podaljšek in imeli napad za zmago. Zadnji met v rednem delu je zgrešil Nikola Jokić.

V podaljšku so bili nato boljši košarkarji Denverja in zabeležili deveto zaporedno zmago. Jokić je na koncu za nov trojni dvojček zbral 35 točk (15:31 iz igre), 14 skokov in 13 asistenc.

Na lestvici imajo Nuggets zmago več od Los Angeles Lakers (50-28), ki bodo do konca rednega dela in tudi nekaj časa v končnici brez poškodovanih Luke Dončića in Austina Reavesa.

Za petami jezernikom, ki jih v noči na sredo čaka nov zahteven obračun proti Oklahomi, so tudi Houston Rockets (49-29).

Na vzhodu so tretjeuvrščeni New York Knicks (51:28) v gosteh slavili proti peti zasedbi vzhoda Atlanta Hawks (45-34) s 108:105. Jalen Brunson je dosegel 30 točk in 13 asistenc, pri Hawks je Nickeil Alexander-Walker dvoboj končal s 36 točkami.

Pomembno zmago v boju za neposredno uvrstitev v končnico (tja vodi prvih šest mest) je dosegel Orlando (43-36). Ta je bil s 123:107 boljši od vodilne ekipe zahoda Detroita (57-22), pri katerih še naprej manjka Cade Cunningham. Z 31 točkami se je pri Magic izkazal Paolo Banchero, 25 točk je dodal še Desmond Bane.

V lovu na šesto mesto so ob Orlandu še Charlotte Hornets in Philadelphia, ki imata prav tako izkupiček 43-36, ter Toronto Raptors s tekmo manj in 43-35.

Na edini preostali tekmi večera so Cleveland Cavaliers (50-29) zanesljivo ugnali Memphis Grizzlies s 142:126. Evan Mobley, Dennis Schröder in Sam Merrill so presegli mejo 20 točk ob odsotnosti Donovana Mitchella in Jamesa Hardna.

Konec prvega dela lige NBA bo v noči z nedelje na ponedeljek.