Za Wembanyamo bo srce premalo, okrepitve iz ZDA pa še vedno ni

Le dobro polovico košarkarjev, v katere upe polaga v avgustovskem kvalifikacijskem oknu, je v Ljubljani pred začetkom priprav pozdravil selektor Aleksander Sekulić. V zadnjih mesecih in letih se je na odpovedi privadil, a to ne zmanjšuje njihove teže. Zdaj se bo v tradicionalnem taboru na Rogli v miru poskušal osredotočiti na tiste, ki so zraven, in nadaljevati sanjsko reprezentančno košarkarsko poletje. Preboj na SP 2027 ni nemogoč, po julijskih porazih s Švedsko in Estonijo pa je pot veliko težja. »Prostora za spodrsljaje ni več, tega se vsi zavedamo,« je selektor Sekulić priznal, preden je varovance z avtobusom odpeljal na Roglo. Na Pohorju sta se jim pridružila še Klemen Prepelič in Urban Kroflič, ki še okreva po poškodbi na EP do 20 let v Ljubljani, marsikoga pa v prvem delu priprav ...