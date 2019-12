Začeli so fantastično, nato izgubili glave in tla pod nogami

Isaia Cordinier je bil v prvem polčasu nerešljiva uganka za obrambo Ljubljančanov. FOTO: Eurocup

Po +13 znova popustili

Nanterre : Cedevita Olimpija 90:87 (58:65, 32:43, 11:30) Dvorana Maurice Thorez, gledalcev 1630, sodniki Cortes (Špa), Geller (Bel) in Ovinov (Rus).

Nanterre: Chery 13 (4:4), Moore 22 (2:2), Cordinier 23 (3:3), Oliver 15 (1:2), Ndoye – prva peterka; Smith 3 (1:2), Ngouama 2, Bouquet 3, Butterfield 7, Pansa 2.

Cedevita Olimpija: Miller-McIntyre 18 (1:2), Blažič, Murić 15 (3:4), Simonović 10, Zirbes 2 (2:2) – prva peterka; Krušlin 7, Boatright 22 (9:10), Hopkins 7 (3:6), Stipanović 6 (2:3); Mulalić, Krampelj in Zagorac niso igrali.



Met za dve točki: Nanterre 14:30 (47 %), Cedevita Olimpija 20:40 (50 %); za tri: Nanterre 17:34 (50 %), Cedevita Olimpija 9:22 (41 %); skoki: Nanterre 26 (20+6), Cedevita Olimpija 32 (20+12).



Druga izida v skupini C – Joventut : Unics Kazan 90:73 (Prepelič 15, Omić 10 za Joventut), Darušafaka : Brescia 61:70; vrstni red: Darušafaka, Joventut, Unics Kazan in Brescia po 5:4, Nanterre 4:5, Cedevita Olimpija 3:6.

Pariz – Začeli so že kar preveč dobro, da bi lahko trajalo v nedogled, po vodstvu s 24 točkami razlike v 12 minutah pa so zaigrali že kar preslabo, da bi si zaslužili zmago. Košarkarji Cedevite Olimpije se v 9. kolu evropskega pokala niso oddolžili Nanterru za poraz v Stožicah in s tem izgubili zadnji ščepec možnosti za preboj med 16 najboljših moštev tekmovanja. Zadnja tekma z Joventutom bo zgolj formalnost.Le kako je lahko takšno moštvo pripotovalo k nam kot zadnje v skupini C, so se po uvodnih minutah dvoboja spraševali francoski ljubitelji košarke. Ljubljančani so namreč leteli po parketu in zadevali z vseh koncev, kot da so se okrepčali s čudežnim napojem za natančnost. To še posebej velja za, ki je s tremi trojkami in 11 točkami v sedmih minutah prispeval levji delež k vodstvu 17:6, predvsem pa opogumil soigralce, naj mu sledijo. In ni jim bilo treba dvakrat reči, Cedevita Olimpija je že v prvi četrtini dosegla 30 točk ob metu za tri točke 6:10, po dveh minutah igre v drugem delu tekme pa je bil njen naskok že kar neverjeten – 37:13.Toda izjemen pomen tekme, ki je poraženca obsodil na konec upanja na top 16, je imel tudi drugo plat. Francozi so v izgubljenem položaju začeli igrati sproščeno in agresivno, stožiška zasedba pa ni znala prilagoditi ritma. Še naprej se je zanašala na hitre mete, ki pa so po vrsti začeli leteti mimo obroča (sedmo trojko je zadela šele v 29. minuti), na igro v obrambi je dobesedno pozabila, Murić pa se je med (pre)dolgim počitkom vidno ohladil.Izpod nadzora jim je ušel predvsem kriloin domala sam začel vleči Nanterre iz brezna. Do polčasa je dosegel 18 točk, do tedaj drugi najboljši strelec gostiteljevle štiri, prednost Ljubljančanov pa se je topila z zaskrbljujočo naglico. Z nizom 12:0 so Francozi prepolovili primanjkljaj in dobili izhodišče za napad po glavnem premoru.Ker sta začela zadevati tudiin, ob tem pa so domači vzpostavili ravnotežje pri skoku, se jim je vsesplošni juriš obrestoval. V 26. minuti je Nanterre prvič izenačil (50:50), a se prav tako soočil z bremenom velikega pričakovanja in po serijisi je Cedevita Olimpija vnovič priigrala obetaven naskok 65:52. Toda nato še enkrat izgubila tla pod nogami.Kot da bi se znova soočila z demoni iz prvih petih kol evropskega pokala, je začela ponujati zmago gostiteljem, ki se niso pustili dolgo prepričevati. Z delnim rezultatom 14:0 so prišli do prednosti 75:67 in jo znali ubraniti. Ljubljančanom je po zadnji trojkiv zadnji sekundi ostal le priokus po novi zapravljeni priložnosti, resnici na ljubo pa so večino zapravili v prvih petih tekmah.