Začenja se dvoboj za prihodnost lige NBA, na preži je tudi Dončić

Po mesecu dni bolj ali manj zanimivih dvobojev v končnici je v ligi NBA prišel čas za vrhunec. Dvoboj najkoristnejšega igralca sezone Shaia Gilgeousa-Alexandra s francoskim izzivalcem Victorjem Wembanyamo ponuja okno v prihodnost in rivalstvo, ki utegne zaznamovati preostanek desetletja. Tekmeci, med njimi tudi Luka Dončić, so na preži za morebitnimi slabostmi, ki bi vrata do naslova v prihodnje odprla tudi njim, že danes pa je jasno, da bo kombinacijo mladosti in izkušenj v obeh moštvih težko preseči.

Prevlado na glasovnicah bo organizator igre Oklahome moral potrditi še v praksi. Lanski pohod do naslova ga navdaja s samozavestjo, a je ob tem pokazal, da je iz mesa in krvi in ne nepremagljiv. Če Tyrese Haliburton v sedmi tekmi finala ne bi strgal ahilove tetive, bi naslov morda slavili v Indianapolisu. Tudi v Teksasu so prepričani, da poznajo recept za boj z gromom iz Oklahome, ki ima v seriji prednost domačega terena. Redni del so končali z najboljšim izkupičkom v ligi, San Antonio jim je dihal za ovratnik. Spurs so dobili tri dvoboje z Oklahomo, ko sta obe moštvi igrali v polni postavi, zelo tekmovalni Wembanyama je po ostrem začetku končnice prišel do sape in potrjuje razkošen repertoar košarkarskih veščin v napadu in še bolj izrazito v obrambi, kjer je razred zase.