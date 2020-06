Začetek lige NBA dan prej, Dončič zlaga kovčke

New York

Dragiću teden več dopusta

Končnica 17. avgusta

Goran Dragić je ves čas v ZDA. FOTO: Reuters

Konec 13. oktobra

- Na sestanku vodstva lige NBA in združenja igralcev severnoameriške košarkarske lige so po navedbah uglednih ameriških novinarjev dosegli dogovor, da se morajo košarkarji v klubih zglasiti 15. in 22. junija.Uradni trening tabori moštev so bodo začeli 9. julija, liga NBA pa se bo nadaljevala 30. julija, torej dan prej, kot je bilo sprva predvideno.Vodstvo lige NBA je 22 moštvom, ki bodo v času preostanka sezone igrali v Disneyjem zabavišču, sporočilo, da se morajo igralci, ki trenutno niso v ZDA, na sedežih klubov oglasiti do 15. junija. Za košarkarje, ki so ostali v Severni Ameriki, je rok za prihod nazaj 22. junij, sporočajo iz ZDA.inki trenutno trenirata v Ljubljani, se bosta morala v Dallasu oziroma v Denverju zglasiti najkasneje v ponedeljek., ki je ves čas prekinitve lige NBA preživel v Miamiju, bo moral na sedež kluba 22. junija.Vodstvo tekmovanja se je z igralci pogodilo tudi o preostalih pomembnih datumih. Po rednem delu, v katerem moštva čaka osem obračunov, bosta 15. in 16. avgusta med seboj igrali osmo- in devetouvrščeni moštvi obeh konferenc, a le v primeru, da bo razlika med njima štiri zmage ali manj.Končnica se bo v klasični obliki začela 17. avgusta, 13 dni kasneje pa bodo lahko igralce v Orlandu obiskale tudi družine, prijatelji in ostali gostje na vnaprej predloženih seznamih košarkarjev.Sezona bo najkasneje končana 13. oktobra s sedmo tekmo finala, kar je dan kasneje, kot je veleval prvotni dogovor.Moštva bodo lahko odigrala tri pripravljalne tekme znotraj kluba med 9. in 29. julijem, ko bodo uradno odprti trening tabori.Tekme v ligi NBA so bile nazadnje odigrane 11. marca, preden je bila prekinjena zaradi okužbe francoskega centra Utaha