Srbe naj bi lovili po Zadru kot živali

Na predvečer tekme 7. kola lige Aba med Zadrom in beograjsko Crveno zvezdo je v Zadru prišlo do večjega incidenta. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hine so zamaskirani storilci v dveh ločenih napadih poškodovali dva novinarja Mozzart Sporta in člana upravnega odbora beograjskega kluba. Kot poročajo srbski mediji s prizorišča dogajanja, so srbsko odpravo žalili že po pristanku na letališču.

Srbski mediji našteli več incidentov zamaskiranih navijačev

Po poročanju srbskega medija Studio B92 so bili v napadu udeleženi »hrvaški huligani«, pri čemer so srbski mediji navedli, da je bil napad načrtovan in da so »Srbe po Zadru lovili kot živali«, navaja Studio B92. Najprej so približno ob 18.30 huligani prišli do hotela, kjer so bili nastanjeni novinarji, in počakali, da so se odpravili iz hotela. Zamaskirani napadalci so se jim približali in jih žalili ter jih začeli pretepati s kiji, navajajo na spletni strani Studia B92. Nato se je zgodil nov napad na drugi lokaciji, ko je bil tarča član upravnega odbora Crvene zvezde, ki je bil v družbi prijateljev.

Vodstvo regionalne košarkarske lige ABA je obsodilo »huliganski napad na delegacijo Crvene zvezde v Zadru« in zahtevalo takojšnjo aretacijo napadalcev. »Liga ABA ostro obsoja vse oblike nasilja ter rasne, spolne, verske, narodne in kakršne koli druge diskriminacije,« piše v izjavi za javnost.

V ligi ABA se pridružujejo pozivom Zadra in Crvene zvezde hrvaškemu ministrstvu za notranje zadeve, da se čim prej raziščejo vse podrobnosti napada ter da se organizatorji in storilci incidenta aretirajo in kazensko preganjajo, in sicer v skladu z zakoni Hrvaške, kjer so se napadi zgodili, dodajajo v izjavi.

Pred tem so se odzvali tudi v Košarkarskem klubu Zadar in »obsodili incidente, ki blatijo ime kluba in Zadra kot mesta«. »Fizični napad na predstavnike gostujoče ekipe in novinarje je huligansko dejanje, ki nima nobene zveze z navijanjem in ljubeznijo do kluba. Takšne skupine ne moremo prepoznati in sprejeti kot navijače, ampak kot skupino huliganov in tovrstni incidenti nikoli ne bodo v skladu z vrednotami, ki jih promoviramo kot klub in skupnost. Trdno stojimo za že izrečenim stališčem, da nasilje nima mesta v športnem ali katerem koli drugem okolju,« so zapisali v izjavi.

Za zdaj še ni povsem jasno, ali so bili v napade na goste vpleteni tudi člani navijaške skupine Tornado ali ne. FOTO: KK Zadar

V beograjskem klubu zahtevajo, da se današnja tekma odigra brez navzočnosti gledalcev na tribunah. Ob tem so zapisali, da sobotni dogodki »nakazujejo, da pogoji za izvedbo tekme ne bodo regularni«. V srbskem klubu opozarjajo, da napadani na sebi niso imeli nobenih znakov kluba, niti niso nikogar kakorkoli izzivali. V beograjskem klubu razpolagajo s podatki, da »oba napada povezuje ista oseba, taksist, ki je z letališča prevažal novinarsko ekipo in člana upravnega odbora klub«.

Policisti prejeli prijavo okrog 20. ure

Iz policijske uprave Zadar so potrdili, da so ob približno 20. uri njihovi policisti prejeli prijavo o dveh dogodkih, povezanih z izvedbo nedeljskega športnega tekmovanja v Zadru. »Za ugotavljanje vseh okoliščin in dejstev o teh dveh dogodkih poteka kriminalistična preiskava. V prostorih policije sta dve osebi, ki sta povezani s temi dogodki. O zaključku kriminalistične preiskave bodo policisti javnost pravočasno obvestili,« so sporočili iz policije v Zadru, navaja hrvaški novičarski portal Index.hr.