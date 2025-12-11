Zadnja priložnost za arhitekta Los Angeles Lakers

Ob vstopu v december je tekmovalni razpored Los Angeles Lakers postal občutno težji in zmage se pričakovano ne nabirajo več tako hitro kot v prvem mesecu in pol. Poraz proti San Antoniu (119:132) v četrtfinalu NBA pokala je le potrdil že znano dejstvo, da Jezerniki nujno potrebujejo pomoč v obrambi, da bi zadržali stik z najboljšimi moštvi zahodne konference. Napadalnim presežkom Luke Dončića ni videti konca, a prvenstva osvaja obramba.

Zato LA nujno potrebuje branilca, ki bo lahko ustavil nizke in hitre igralce tekmecev in pomagal pri metih z razdalje. Športni direktor Rob Pelinka s sodelavci je znova postavljen pred izziv, kako okrepiti moštvo sredi sezone in obenem ohraniti proste roke na poletni tržnici. Nekaj bo treba žrtvovati, idealna bi bila menjava za Herba Jonesa, ki v mizernem New Orleansu zapravlja svoj talent, v nasprotno smer bi Lakers poslali Maxija Kleberja, Daltona Knechta in izbor v prvem krogu nabora. New Orleans bi prihranil nekaj milijonov in skrčil rotacijo, v kateri je preveč solidnih igralcev in premalo nosilcev igre.