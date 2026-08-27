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Košarka

Zagrebška legenda: Veliko Cibono je ustvarila Partija

Zoran Čutura, eden najpomembnejših košarkarjev v zgodovini Cibone, je spomnil na kolektivno amnmezijo, ko gre za enega od simbolov zagrebškega športa.
Zoran Čutura je bil nepogrešljiv član Cibone v zlatih osemdesetih letih minulega stoletja. FOTO: Ronald Gorsic/Cropix
Galerija
Zoran Čutura je bil nepogrešljiv član Cibone v zlatih osemdesetih letih minulega stoletja. FOTO: Ronald Gorsic/Cropix
G. N.
27. 8. 2026 | 15:51
27. 8. 2026 | 15:53
2:43
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Zoran Čutura, eden najpomembnejših košarkarjev v zgodovini zagrebške Cibone, se je v pogovoru za produkcijo Cinnesport spomnil začetkov nastajanja slovitega moštva pod vodstvom trenerja Mirka Novosela. S Cibono je v osemdesetih letih dvakrat osvojil naslov evropskega prvaka, dvakrat pokal pokalnih zmagovalcev in trikrat prvenstvo Jugoslavije. Bil je tudi soigralec legendarnega Dražena Petrovića.

»Zagreb je bil do leta 1979 oziroma 1980 res provinca. To je morda najbolje opisati z enim stavkom – ulice so bile osvetljene s šibkimi žarnicami, vse pa se je zapiralo ob devetih zvečer. Nato so po ulicah patruljirali organi javnega reda in miru. Šele z Univerzijado se je zgodila ključna preobrazba Zagreba v mesto, kakršno je bolj ali manj danes,« je povedal Čutura, ki se je rodil v Zagrebu.

Po njegovih besedah je na valu takratne ustvarjalnosti zrasla tudi velika Cibona.

»Njen oče in stvaritelj je gospod Novosel, vendar ne samo on. Ne smemo pozabiti, da je bila Cibona projekt partije. Mnogi so na to z zgodovinske perspektive pozabili, nočejo se tega spominjati ali pa gre za nekakšno kolektivno amnezijo. Šlo je za mestni projekt, ki se je izkazal za precej uspešnega,« je dejal.

Zoran Čutura je bil tudi med povabljenimi na poslovilni tekmo Jureta Zdovca. FOTO: Dejan Javornik/Delo
Zoran Čutura je bil tudi med povabljenimi na poslovilni tekmo Jureta Zdovca. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Dražen je podiral meje

Čutura je več let igral skupaj z Draženom Petrovićem, s katerim je v Zagrebu osvojil številne lovorike. V enem od svojih prejšnjih intervjujev je opisal tudi slovitega hrvaškega košarkarja.

»Nemogoče ga je opisati v nekaj besedah, še posebej pa je nemogoče biti pri tem izviren, saj je bilo o njem že vse povedano in zapisano. Bil je brezhiben košarkarski stroj, človek, ki je imel svoj cilj in mu sledil. Žal ga ni mogel v celoti uresničiti, saj ga je pri tem ustavila tragedija.«

»Bil je človek, ki je podiral meje in odpiral poti, po katerih so drugi za njim, tudi po njegovi zaslugi, hodili lažje,« je Čutura o Petroviću povedal v intervjuju za Hrvaško radiotelevizijo na začetku tega stoletja.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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