Zakrivil je padec Giannija Infantina, naslednji je na vrsti Dončić

V Los Angelesu se je v manj kot treh dneh zgodil nov lastniški pretres. Mark Walter se le dobro leto po več milijard dolarjev vrednem prevzemu poslavlja od Jezernikov, v ospredje pa stopata milijarder Josh Kushner in nekdanji prvi mož Disneyja Bob Iger. Za Luko Dončića se na parketu za zdaj ne spreminja nič, v ozadju pa se riše precej drugačna prihodnost ene najbolj slavnih športnih franšiz na svetu.

Nova lastnika v košarko ne prihajata po naključju. Pred tem sta pogledovala proti Las Vegasu, Kushnerjev kapital pa je igral pomembno vlogo tudi pri kontroverznem projektu, ki je zatresel Fifo in položaj Giannija Infantina. Kdo sta moža, ki prevzemata Lakers, kako sta prišla do priložnosti za 12,5 milijarde dolarjev vreden posel in kaj njun prihod pomeni za Dončićeve šampionske ambicije?