Zala Friškovec popeljala Slovenke do velike zmage

Po porazu v Italiji so slovenske košarkarice pred 700 gledalci v Ljubljani prišle do pomembnega uspeha v boju za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Čeprav so Latvijke bolje odprle srečanje in prvo četrtino dobile z 18:11, so gostiteljice do glavnega odmora že prevzele vodstvo (36:33). V izenačenem nadaljevanju je odločala predvsem razpoložena Zala Friškovec.

Slovenska reprezentantka je odigrala vseh 40 minut in s 33 točkami postavila osebni rekord v državnem dresu. Zadela je sedem trojk, zbrala devet skokov in bila najzaslužnejša za preobrat v zaključku. Pri zaostanku 54:56 je dosegla pet zaporednih točk, dobro minuto pred koncem pa s trojko za 67:60 praktično odločila zmagovalca.

Sloveniji je prvič v tem kvalifikacijskem ciklu pomagala tudi Jessica Shepard, ki po poškodbi še ni povsem pripravljena. Prispevala je 16 točk in osem skokov. »Ponosen sem na ekipo, saj je izpolnila načrt, da s čvrsto obrambo omejimo zahtevne tekmice. To je bila pomembna zmaga za nadaljevanje kvalifikacij,« je povedal selektor David Gaspar.

Zadovoljstva ni skrivala niti Zala Friškovec: »Tekmo smo začele preveč mehko in brez prave zbranosti, nato pa vzpostavile ritem ter z ekipno predstavo in pomočjo občinstva prišle do preobrata.«

Slovenija ima po dveh tekmah zmago in poraz, enak izkupiček kot Latvija. Na vrhu skupine je neporažena Italija, Avstrija pa je še brez zmage. Prav Avstrijke bodo naslednje tekmice Slovenk, ki jih bodo v torek ob 18. uri znova gostile na Kodeljevem.