Zaman 19 zmag Teodosića in Belinellija, v evroligo Jordan Morgan

Kar 19 zmag so nanizali košarkarji bolonjskega Virtusa v evropskem pokalu 2020/21 – med drugim dva proti Cedeviti Olimpiji –, prva poraza pa sta jih drago stala. Ostali so brez uvrstitve v finale in s tem tudi brez vstopnice za evroligo.



V polfinalnem dvoboju z Unicsom Kazanom, za katerega igra slovenski reprezentant Jordan Morgan, so sicer dobili prvo tekmo v domači dvorani, a nato klonili v Rusiji in še v odločilnem spopadu v Bologni s 100:107 kljub 25 točkam in 9 asistencam Miloša Teodosića in 24 točkam Marca Belinellija. Pri gostih, ki so zablesteli z metom za tri točke 14:29, so izstopali Jamar Smith (24), Okaro White (22) in John Brown (20). Morgan je zaradi poškodbe igral le osem minut ter prispeval eno točko in en skok.



Že prej se je med evropsko elito prebil Monaco, ki je med sezono doživel šest porazov (enega manj kot Unics Kazan), a v polfinalu ugnal Gran Canario z 2:0.

