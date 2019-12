Žan Mark Šiško očitno dobiva navdih iz Dallasa

Mavra in Allen sta resno zagrozila

Koper Primorska : Zadar 83:78 (62:52, 37:33, 21:18) Dvorana Bonifika, gledalcev 1500, sodniki Petek, Špendl (oba Slo) in Porobić (BiH).

Koper Primorska: Holt 7 (4:4), Harris 19 (2:4), Barič 2 (2:2), Lazić 4 (1:2), Marinković 20 (2:4), Hodžić 3, Jagodić Kuridža 16 (5:8), Dimec 2, Šiško 10.

Zadar: Uljarević 3, Allen 23 (3:4), Ivanov 7 (1:4), Vuković 4, Mavra 26 (9:9), Fundić 6, Keller 5 (1:1), Gilbert 4 (2:2).



Vrstni red: Budućnost 9:1, Partizan in Cedevita Olimpija po 7:3, Koper Primorska 7:3, Crvena zvezda in FMP po 6:4, Mornar 5:5, Krka in Cibona po 4:6, Igokea in Mega Bemax po 2:8, Zadar 1:9.

Koper – Po sobotnih porazih Cedevite Olimpije in Krke so košarkarji Kopra Primorske v zadnji tekmi 10. kola lige ABA le prinesli Sloveniji zmago. Državni prvaki so ugnali Zadar, ki je bil doslej kos le stožiški zasedbi (z 38 točkami razlike), ter se pridružili Partizanu in Ljubljančanom z izkupičkom 7:3. Junak dvoboja je bil organizator igre, ki je z 19 asistencami izboljšal rekord tekmovanja(18 na tekmi Radnički – MZT marca 2014), z 10 točkami in 9 skoki pa se je povsem približal trojnemu dvojčku.Koprčani so se na poti do uspeha oklenili že večkrat preizkušenega recepta. Od prvega trenutka so začeli izkoriščati dobro organizirano obrambo, gibljivost visokih košarkarjev in odličen pregled svojega dirigenta. Šiško je že v uvodnih šestih minutah in 40 sekundah zbral 7 asistenc, tarča njegovih podaj »z očmi« pa je bil najpogostejeSloki srbski center s slovenskim potnim listom, ki je v sezonah 2015-17 nosil dres Zadra, je spretno kaznoval robustne centre gostov in že do glavnega premora dosegel 15 točk z metom z igre 7:8, torej štiri več od njegovega letošnjega rekorda v regionalnem prvenstvu (12 ob zmagi nad Mornarjem).Ker sta bila na običajni ravni tudi kriloin krilni center, je Koper Primorska po zadnjem zaostanku s 26:28 imela nenehno prednost, ki pa bi lahko bila še višja, če bi bili njeni košarkarji malo zbrani pri podajah. Po vodstvu s 37:28 so omogočili gostom, da so tik pred glavnim premorom prepolovili primanjkljaj, podobno pa je bilo tudi v drugem polčasu, v katerem so vodili s 57:45.Zadar je imel le dva izrazita strelca, branilcain, ki sta skupaj dosegla 49 točk, toda ko je strnil obrambne vrste, ni le dobil zadnje četrtine s 26:21, temveč se je nevarno približal. Pet minut pred koncem na 64:68, po dveh zaporednih trojkah Mavre pa celo na 80:78. Zadnji trije poskusi dalmatinskih adutov so vendarle zgrešili cilj in Harris je z dvema prostima metoma potrdil zmago Kopra Primorske, ki je prevladovala pri izkoristku metov iz igre (z 51:42 %), zadela eno trojko več (9:8), dobila skok s 33:24 in zbrala kar 14 asistenc več (27:13).