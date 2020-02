Zapeli bodo tudi vse najboljše

Ljubljana

Goran Dragić je v lanskem dvoboju Miamija in Dallasa zasenčil mlajšega kolega Luko Dončića. FOTO: AFP

Luka Dončić bo največji zvezdnik večera, v katerem ga bo gostil reprezentančni mentor Goran Dragić. FOTO: AFP

- Slovenski navijači, ki si bodo nocoj v Miamiju v živo ogledali slovenski košarkarski derbi med Dallasomin Miamijem, se veselijo tekme in upajo, da jih bo Dončić ob praznovanju 21. rojstnega dne tudi kaj »častil«. Če ne pijače, pa pričakujejo vsaj pozdrav in fotografiranje.Dragića so v sredo pred tekmo Miamija doma proti Minnesoti že pozdravili mariborski dijaki, ki jih je košarkar v sodelovanju z Mestno občino Maribor povabil na Florido. Srednješolci se znova veselijo srečanja z Dragićem in Dončićem po nocojšnji tekmi in diplomatsko pravijo, da so nevtralni in navijajo za oba.»Jutri bo zmagala Slovenija. Na to tekmo gremo brez pritiska,« je povedal mariborski podžupan, ki je skupaj z dijaki navdušen nad Dragićem. »Navdušil nas je s preprostostjo in toplino. Res je velik človek, nič kaj zvezdniškega obnašanja,« je dejal podžupan, ki je z dijaki prispel v Miami že v nedeljo.Medved je lani v Ljubljani sodeloval na odprtju igrišča v okvirju akcije Podam, da igram in nagovoril Dragića glede možnosti vstopnic za tekmo za nadarjene mariborske dijake. Kapetan zlate slovenske reprezentance se je lepo odzval. Posebna komisija je izbrala deset dijakov, ki so vrhunski tako po šolskem uspehu kot v športu.»Radi bi pri perspektivnih mladih vzbujali odnos do mesta, da se bodo vanj kasneje vračali,« je dejal Medved in dodal, da si želi, da si bodo dijaki zapomnili, da jih je Dragić skupaj z mestno občino povabil na takšen dogodek, ki jim bo ostal večno v spominu. Pot so financirali s pomočjo sponzorjev iz gospodarstva.Dijaki so med drugim obiskali vesoljski center Nase v Cape Canaveralu, skrajni jug ZDA Key West, središče Miamija, danes jih čaka obisk univerze, nato še tekma, v soboto imajo prost dan, v nedeljo pa potem pot domov.»Bilo je super in 'ful' smo lahko hvaležni, da si je vzel čas za nas. Kljub temu da je bil tik pred tekmo in je imel veliko opravkov, kot so fitnes, prehrana in tako naprej. Zelo mi je bilo všeč, da si je vzel čas za vsakega posameznika, da se malo pogovarja z nami. Bil je 'ful' prijazen, no, v glavnem to,« je o sredinem srečanju z Dragićem dejala, hčerka slovenskega šampiona borilnih veščin, ki se prav tako ukvarja s kickboksom in je dovolj pogumna, da so jo sošolci izbrali za izjavo za slovenske medije.»Res je nekaj najbolj imenitnega, da si nekdo, ki je tako uspešen športnik in tako znan po vsem svetu, vzame čas za nas, otroke, ki smo šele na pol poti do tega, kar je on dosegel. To nam zelo veliko pomeni,« je dejala in priznala, da so bili uvodoma malce sramežljivi. Na vprašanje, za koga bodo navijali, pa je zatrdila, da so nevtralni in Slovenci, zato so za oba.Dijaki bodo skupaj z najmanj tisoč drugimi Slovenci, ki so prišli v Miami na tekmo, Dončiću zapeli pesem za rojstni dan. Med njimi je tudiiz Žalca, ki je bil že pred tekmo ustrezno navijaško opravljen in je tako že dal izjave tudi za ameriške medije.»Naj vidijo 'Amerikanci', da se dobra košarka igra v Sloveniji,« je dejal in na vprašanje, za koga bo navijal, odgovoril, da sta oba dobra.»Eden je mojster, drugi pa 'tehničar', zato bo šov,« je dejal ter izrazil upanje, da se bosta Miami in Dallas znašla v finalu lige NBA, kar bo razlog za nov množičen obisk Slovencev v ZDA.»Vrhunska igralca sta, igrata zelo dobro košarko in normalno je, da si vsak želi ogleda vrhunske igre v živo. Tudi Američani so nas začeli spoštovati, kar je za nas, Slovence, ki smo majhen narod, velik domet. Mi pa pridemo ploskat in ju nagradit, kar sta si tudi zaslužila. Igralci imajo radi veliko navijačev in zakaj jima tega ne bi izročili na tribuni,« je dejal Javornik, ki je izdelal tudi maketo pokala in jo nosi seboj.Na vprašanje, ali bodo Dončiću kaj zapeli, je Javornik odgovoril, da zagotovo. »Ampak če bi nam on 'častil' kakšno pijačo, tudi ne bi bilo slabo. Tudi če ga ne bo, ga bomo poskušali 'častiti' mi – samo da ga vidimo, da se lahko slikamo z njim. Jaz sem za oba naredil zastavo, da se vidi, da imamo radi oba, ne le Luke, ki praznuje rojstni dan.«Nekateri slovenski navijači so v Miami prispeli šele v četrtek zvečer, drugi so tam že nekaj dni in si ogledujejo tudi turistične znamenitosti, vsi pa komaj čakajo tekmo. »To je dogodek, ki sem si ga vedno želel videti v živo,« je dejal Rajko z Vrhnike, ki je že bil v Miamiju, ne pa še na tekmi lige NBA. Dončića in Dragića je videl igrati v živo na finalu evropskega prvenstva v Istanbulu in pričakuje podobno vzdušje tudi v Miamiju.Tega ni mogel pokvariti niti izbruh koronavirusa, ki je okrnil svetovna potovanja. »Malo je bilo morda nelagodno, ker pa sem deloma tudi v zdravstvu, nisem pričakoval česa posebnega. Navijali bomo za Slovence in zmagali bomo v vsakem primeru,« je dejal.Podobno o koronavirusu niso razmišljali niti drugi navijači, ki so slovenskim dopisnikom zagotovili, da jih to ne skrbi, pa tudi nobene panike niso opazili po letališčih. Morda le nekaj mask.iz Rogaške Slatine je dejal, da so prišli na praznik slovenske košarke. »Če bo letos v redu, bomo prišli še večkrat,« je dejal in kot večina slovenskih navijačev praktično razložil, da navijajo bolj za Dallas, ker Dončićeva ekipa bolj potrebuje zmago za razvrstitev v končnici Zahoda kot pa Dragićev Miami, ki je uspešen na Vzhodu lige NBA.Pred tekmo bodo igralce ob prihodu na parket pozdravili slovenski otroci, 27-letniiz Dobrovcev na Dravskem polju pa je bil po facebooku izbran, da pred tekmo zapoje ameriško himno. Kirbiš je študent angleščine in zgodovine na Pedagoški fakulteti v Mariboru ter tenorist v glasbeni skupini Cantare.Lani je bila tekma v Miamiju en mesec pozneje, zmage pa se je veselilo domače moštvo. Junak je bil Goran Dragić, ki je odigral eno svojih najboljših tekem v zadnjih letih – 23 točk, 12 skokov, 11 podaj. Dončić je dosegel 19 točk, osem skokov in sedem podaj.