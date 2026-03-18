Zapeljali s ceste, vendar so se vrnili nanjo

Kanadski košarkarski as Shai Gilgeous-Alexander je znova blestel v ligi NBA. Na tekmi pri Orlandu Magic je prispeval 40 točk k zmagi moštva Oklahoma City Thunder (113:108), ki si je kot prvo zagotovilo vstopnico za končnico lige NBA. Razpoložena sta bila tudi Chet Holmgren z 20 točkami in 12 skoki ter Ajay Mitchell s 16 točkami.

Oklahoma je z deveto zaporedno zmago na vrhu zahodne konference, na drugem mestu so San Antonio Spurs. Z razmerjem 54 zmag in 15 porazov so branilci lovorike najuspešnejši v ligi. Orlando (38:30) je ostal na šestem mestu vzhodne konference. Najboljši strelec Čarovnikov je bil Paolo Banchero z 32 točkami, 10 skoki in petimi podajami.

»Začeli smo dobro, potem pa je avtomobil za nekaj časa zapeljal s ceste,« je Gilgeous-Alexander s prispodobo opisal dogajanje na parketu. »Ampak velike ekipe najdejo način, kako spraviti avtomobil nazaj na cesto, najdejo način, kako vstopiti v stavbo in dobiti tekmo, ko so stavnice proti tebi. To nam je uspelo tudi tokrat.«

Kanadski as je tako rekordni niz zaporednih nastopov z 20 ali več točkami podaljšal na 129 tekem.

San Antonio je ostal v stiku z Oklahomo, potem ko je s 132:104 odpravil najslabše na zahodu in za končnico že odpisano zasedbo Sacramento Kings. Najboljša sta bila Victor Wembanyama in Keldon Johnson z 18 točkami.

Nikola Jokić je tokrat zbral le osem točk. FOTO: Christopher Hanewinckel/Reuters

Zmago Detroita zasenčila poškodba

V vzhodni konferenci so Detroit Pistons (49:19) z lahkoto premagali Washington Wizards (130:117) in se na lestvici utrdili v vodstvu. Njihov uspeh je zasenčila poškodba Cada Cunninghama, ki je v prvi četrtini zapustil igrišče zaradi težav s hrbtom.

New York Knicks ostajajo na tretjem mestu na vzhodu po zmagi s 136:110 proti povsem izgubljenim košarkarjem Indiane Pacers. Lanski podprvaki lige NBA letos tavajo na repu lestvice z razmerjem zmag in porazov 15:54. Josh Hart je bil najbolj učinkoviti strelec Kratkohlačnikov s 33 točkami (za tri: 5:5). OG Anunoby je dodal 26, Karl-Anthony Towns pa 22 točk.

Denver Nuggets so doma s 124:96 premagali igralce Philadelphie 76ers. Christian Braun je dosegel 22 točk, Nikola Jokić pa je zbral le osem točk (ob 14 podajah). Denver v tesni bitki za razvrstitev v zahodni konferenci drži korak z Minnesoto. Med tretjeuvrščenimi Los Angeles Lakers (43:25), pri katerih blesti slovenski as Luka Dončić, in šestouvrščenimi Timberwolves (42:27) je razlika res majhna.