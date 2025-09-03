  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Zaradi Dončića je LeBron vsak dan pokonci ob 5. uri zjutraj

    Trener pri Los Angeles Lakers Greg St. Jean je na Poljskem pojasnil, kako zvezdnika vplivata drug na drugega.
    LeBron James ni najbolj zadovoljen, da zaradi Dončića v Los Angelesu poleti niso bili bolj agresivni pri novačenju novih igralcev. FOTO: Luke Hales/AFP
    LeBron James ni najbolj zadovoljen, da zaradi Dončića v Los Angelesu poleti niso bili bolj agresivni pri novačenju novih igralcev. FOTO: Luke Hales/AFP
    N. Gr.
    3. 9. 2025 | 13:30
    3. 9. 2025 | 13:33
    1:42
    Del slovenskega reprezentančnega štaba je tudi Greg St. Jean, okrepitev iz vrst Los Angeles Lakers, ki hkrati tudi podrobno spremlja, kako Luka Dončić trenira in ga drži na kratko, če je potrebno. Prepričan je, da je LeBron James v veliki meri zaslužen za Lukovo preobrazbo, a tudi Dončić pozitivno vpliva nanj.

    »Luka se je veliko naučil od vsakega vrhunskega igralca, s katerim je igral. Trdno verjamem, da jeklo brusi jeklo in ko je videl, kako pripravljen je LeBron, je tudi sam želel biti tak. A ne gre le za to, da se Luka zgleduje po njem, tudi James je veliko bolj motiviran, vsak dan vstaja ob 5. uri zjutraj in pride v telovadnico, da bi še bolj okrepil telo. Ne le onadva, vsi v ekipi so res motivirani in trdo delajo, da bomo imeli dobro sezono,« pravi pomočnik selektorja Sekulića.

    Dončić je povsem spremenil režim treninga. FOTO: Voranc Vogel
    Dončić je povsem spremenil režim treninga. FOTO: Voranc Vogel

    Dončić je po nekaterih navedbah poleti izgubil 14 kilogramov, kar je že vidno pri igri v obrambi, kjer deluje veliko bolj zavzeto in energično. Še vedno pa čakamo, kdaj se bo vrnila Dončićeva hitrost v prodorih, s katero je navduševal v prvih sezonah v ligi NBA in ki je bila njegovo najmočnejše orožje.

