Zaradi Dončića so treningi težji, kot bodo tekme

Košarkarji Los Angeles Lakers so že na poti v Sacramento, kjer bodo odigrali prvo (prijateljsko) tekmo nove sezone. Proti Kraljem bo trenerski štab lahko prvič preveril, kako se spremenjena zasedba obnese na parketu v tekmovalnem vzdušju. Igralci se bodo tako zagotovo želeli izkazati, saj je trenutno mesto v začetni peterki oddano le slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću, Austinu Reavesu in Walkerju Kesslerju, vsi ostali se bodo za minute morali boriti.

Čeprav je na krilnem položaju favorit Quentin Grimes, bi se lahko JJ Redick odločil tudi za izkušenega Matissa Thybulla. Devetindvajsetletnik je priznal, da se je med pripravljalnim taborom namučil pri igri v obrambi, razlog za to pa sta bila Dončić in Reaves, zaradi katerih je prepričan, da so treningi težji, kot bodo tekme.

»Mislim, da moraš resnično trdo delati. Sta resnično nadarjena,« je medijem povedal Thybulle, ki je zadnje štiri sezone igral za Portland Trailblazers. »Mislim, da je zame odlično, ker te vsakodnevno igranje proti dvema najboljšima napadalcema v NBA pripravi na – mislim, da pripravi vse nas, a zlasti mene – preprosto te pripravi na to, kaj lahko pričakuješ.«

Thybulle je bil v letih 2021 in 2022, ko je igral za moštvo Philadephia 76ers, izbran v drugo obrambno peterko lige. Kljub temu se še vedno uči. »Mislim, da najboljši napadalci v ligi, med katerimi je Luka verjetno eden najboljših, tako dobro spreminjajo tempo igre,« je dejal. »In mislim, da se, medtem ko se razvijam v tej ligi in kot branilec učim, kdaj spremeniti tempo in poskušati ukrasti žogo, namesto da bi se umaknil nazaj, ostal trden in igro spremenil v igro mačke in miši, namesto da bi vsakič poskušal biti na poti vsake podaje.«

Austin Reaves je prejšnji teden izpostavil, kako težko je prebiti obrambo, v kateri igrata Thybulle in še ena okrepitev, Ziaire Williams. »Naj vam povem, da ni enostavno poskušati doseči koš proti Matissu in Ziairu, še posebej ko je na igrišču tudi Adou (Thiero), v obrambni liniji pa še Walker,« je pojasnil in napovedal, da bo obrambna igra Jezernikov v prihajajoči sezoni veliko boljša. Dvoboj med Lakers in Kings se bo začel jutri ob 4. uri.