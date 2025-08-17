Zaradi Dončića zaskrbljeni tudi v ZDA

Slovenska košarkarska reprezentanca je v soboto izgubila prijateljsko tekmo v Rigi proti Latviji z 88:100 in (začasno) ostala brez Luke Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico. Nekaj minut pozneje se je vrnil na klop z ledom na kolenu, v igro pa ni več vstopil. O tem so pisali tudi mediji v ZDA.

Mediji tudi izpostavljajo dobro predstavo Dončića, ki je pred udarcem v koleno v začetku drugega polčasa nanizal 26 točk ter po pet podaj in skokov. Tako mreža NBC, ki ima olimpijske televizijske pravice za ZDA do leta 2036, navaja, da se je zvezdnik Los Angeles Lakers izognil resnejši poškodbi, da pa bo verjetno potrebna tudi podrobnejša zdravniška diagnoza.

»Navijači Lakers bodo eurobasket gledali z zaskrbljenostjo ... Prav tako kot navijači Bucks ekipo Grčije z Giannisom Antetokounmpom, pristaši Nuggets Srbijo z Nikolo Jokićem in seznam se le še nadaljuje,« navaja NBC in se ozira na prihajajoče evropsko prvenstvo s številnimi zvezdniki iz severnoameriške košarkarske lige NBA.