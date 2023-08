Zaradi košarke v šolah prost dan, državne ustanove pa zaprte

Če gre soditi po prvem dnevu košarkarskega mundiala, potem gre pričakovati veliko gledalcev. Predvsem na tekmah domače izbrane vrste na Filipinih, kjer igra pod košema že dolgo ohranja posebno priljubljenost. Že na uvodni tekmi gostiteljev z Dominikansko republiko se je v izjemni Areni Filipini, zdaj uradno največji pokriti športni dvorani na svetu, zbralo 38.115 gledalcev, kar predstavlja doslej najboljši obisk ene tekme na svetovnih prvenstvih v košarki. Izjemen objekt je star devet let, na tribunah pa je prostor kar za 55.000 navzočih. Domače občinstvo pa je bilo nad razpletom tekme razočarano, saj je bila po razburljivem boju s 87:81 boljša Dominikanska republika. In koliko je ta uvodni dvoboj košarkarskega mundiala pomenil Filipincem, je tudi razkril podatek, da so vse šole včeraj učencem in dijakom namenile prost dan, zaradi košarke pa so bile zaprte številne državne ustanove.

Iz slovenskega zornega kota pa je bil zanimiv pogled k izidu uvodne tekme med Avstralijo in Finsko, saj se bodo naši košarkarji v primeru pričakovanega napredovanja v 2. del iz svoje skupine F pomerili z najboljšima iz skupine E, v kateri pa sta prav omenjeni reprezentanci. Za uvod je bila avstralska vrsta prepričljivo boljša – 98:72.