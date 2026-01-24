Zaradi smrtonosnega streljanja odpovedali tekmo

Po še enem smrtonosnem streljanju v Minneapolisu, v katerega so bili vpleteni policisti ameriške službe za priseljevanje in carine (Ice), je liga NBA prestavila košarkarsko tekmo med Minnesota Timberwolves in Golden State Warriors. Le nekaj ur pred predvidenim začetkom dvoboja je liga sporočila, da bo tekma na sporedu nedeljo.

Timberwolves igrajo svoje domače tekme v dvorani Target Center v Minneapolisu.

»Takšno odločitev smo sprejeli, da bi dali prednost varnosti prebivalcev Minneapolisa,« je sporočila liga NBA. V tem ameriškem mestu je ena oseba umrla, potem ko jo je ustrelil zvezni agent, je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost.

Oseba je bila na kraju dogodka razglašena za mrtvo, je ministrstvo sporočilo na platformi X.

Številne podrobnosti incidenta ostajajo nejasne. Po podatkih ministrstva za domovinsko varnost je bil moški oborožen.