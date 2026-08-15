Zaradi vodstva lige ni igral za Lakers, zdaj bi lahko pomagal Dončiću

Pri Los Angeles Lakers se po velikih spremembah v lastniški strukturi že pojavljajo ugibanja o novih obrazih v vodstvu franšize. Novinar mreže ESPN, ki podrobno spremlja dogajanje ob Luki Dončiću Dave McMenamin poroča, da mu je več virov iz lige NBA kot potencialnega kandidata za službo pri Jezernikih omenilo nedavno upokojenega Chrisa Paula. Podobno trdi tudi več drugih novinarjev, ki spremljajo ligo.

Pomembna je predvsem Paulova povezava z novim solastnikom Bobom Igerjem. Nekdanji prvi mož Disneyja in Paul sta dolgoletna prijatelja, njuno poznanstvo pa sega še v obdobje, ko je Paul igral za LA Clippers, Iger pa je obiskoval njihove tekme, je tudi lastnik sezonskih vstopnic tega moštva. Leta 2023 je Iger na svojem domu gostil tudi predstavitev Paulove knjige Sixty-One.

Za zdaj ni znano, kakšno funkcijo bi lahko Paul opravljal pri Lakers, prav tako ni informacij o konkretni ponudbi. Gre predvsem za ime, ki se po poročanju ESPN pojavlja v pogovorih ljudi iz lige ob ugibanjih, kako bo novo lastništvo oblikovalo vodstveno strukturo kluba. Paul bi po poročilih lahko sodeloval pri strategiji načrtovanja in gradnje moštva za prihodnost.

Bil je eden najboljših organizatorjev igre vseh časov, slovel je po izjemni tekmovalnosti, a si je zaradi svoje osebnosti nakopal tudi številne sovražnike. Foto Kiyoshi Mio/Reuters

Paul ima za seboj 21 sezon v ligi NBA, 12 nastopov na tekmi zvezd in velja za enega najboljših organizatorjev igre svoje generacije. Izkušnje ima tudi z delom zunaj parketa, saj je bil med letoma 2013 in 2021 predsednik združenja igralcev NBPA in je imel pomembno vlogo pri pogajanjih med igralci in vodstvom lige.