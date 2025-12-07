Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

V prazničnem času menjave v ligi NBA dobijo zalet. Po dobrih 20 tekmah sezone v številnih sredinah že sveti rdeča luč in marsikateri zvezdnik začne pogledovati prek plota, k sosedovi zelenici. Letos je v ospredju Giannis Antetokounmpo, ki je pri 31 letih telesno še vedno najbolj dominanten igralec v ligi, ljubezen do navijačev in Milwaukeeja pa ni več dovolj, da bi lahko potlačil veliko željo po zmagovanju. Slab začetek sezone v Wisconsinu je bil pika na i, vedno bolj verjetno je, da bo grški zvezdnik pomlad pričakal drugje. In to lahko skrbi tudi Luko Dončića.

Sezona v najmočnejši košarkarski ligi je nenavadna, v oči bode predvsem porušeno razmerje sil med Vzhodom in Zahodom. Medtem ko zvezdniki vzhodne konference (Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, …) tekme spremljajo z bolniške postelje, na drugi strani poteka srdit in izenačen boj za vrh, v katerega je vmešan tudi Luka Dončić. Koncentracija kakovosti v zahodni konferenci bi lahko bila še večja, če v svoje vrste zvabijo Antetokounmpa. Ni čudno, da Ljubljančan ...