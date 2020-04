Zastoj je presekal Luko Dončića, a mu ne bi smel vzeti lovorike (VIDEO)

Ligo NBA so prekinili 11. marca in je zlepa ne bodo nadaljevali.









»Vsaj do konca aprila ne bo odločitve. In ni nujno, da jo bomo dočakali 1. maja,« je včeraj odvrnil komisar NBA Adam Silver na vprašanje, kdaj bi se lahko najboljši košarkarji na svetu vrnili na igrišča. Na znak za nadaljevanje prvenstva, ki so ga morali prekiniti 11. marca, nestrpno čaka tudi. Prisilni počitek ga je namreč presekal na poti do prve uvrstitve v končnico, skupaj z dvema poškodbama gležnja bržkone tudi v boju za najboljšega igralca sezone. A lovorik ne bo kar tako zmanjkalo.Analitiki z zapleteno formulo že vrsto let računajo, kateri košarkarji imajo najbolj celovit statistični učinek na tekmah njihovih moštev. Na lestvici igralcev, ki so v sezoni 2019/20 odigrali vsaj 50 tekem, si Dončić z indeksom 19,3 deli tretje mesto z junakom lanskega Torontovega zmagoslavja(zdaj LA Clippers). Pred njima sta le MVP rednega dela prejšnje sezoneiz Milwaukeeja (23,9) in(LA Lakers, 20), ki je bil že štirikrat najboljši košarkar sezone in trikrat finala.Ljubljančan je igral na 54 tekmah ter bil kar 40-krat najučinkovitejši Dallasov mož in 48-krat prvi podajalec moštva. Zato pa bi mu lahko šlo pri izboru košarkarja prvenstva navzkriž 13 tekem, ki jih je moral izpustiti zaradi poškodb, in še nekaj, ki jih je odigral slabše zaradi načetega gležnja, zapestja in palca na roki. V primerjavi z naštetimi tekmeci bi ga lahko tepla tudi nekoliko slabša uspešnost njegove zasedbe. Dallas je z izkupičkom 40 zmag in 27 porazov sedmi med zahodnimi klubi, Milwaukee (53:12) vodi v vzhodni konferenci, LA Lakers (49:14) v zahodni, v kateri so LA Clippers (44:20) drugi.Dvomov o tem, da je Dončić pri pičlih 21 letih eden od najbolj raznovrstnih in neustavljivih asov v ligi NBA, ki ga vztrajno primerjajo z njegovim vzornikom Jamesom, vendarle ni. Le leto dni po izboru za najboljšega novinca sezone in tri mesece po prvem nastopu na tekmi All-Star ga Američani uvrščajo med najresnejše kandidate za člana najboljše peterke leta in za košarkarja, ki je najbolj napredoval. Potem ko se je v krstnem prvenstvu izkazal z odličnim povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in 6 asistenc, je bil v minulih mesecih pred zahtevno nalogo, da bi izboljšal svoje številke. Toda uspelo mu je v vrhunskem slogu.Čeprav je doslej na tekmo igral le 1,1 minute več kot lani, se je predvsem na račun izboljšane prodornosti popravil na 28,7 točke (6. v ligi), 8,5 skoka (19.) in 7,1 asistence (4.), s takšnim sezonskim učinkom pa sta se lahko v zgodovini lige pohvalila le legenda 60. in 70. letter v Houstonu še vedno dejavni. Ob tem Dončić premeteno prikriva svoje slabosti pri igri v obrambi in s prvovrstno iznajdljivostjo pri akcijah »pick'n'roll« redno skrbi, da bolje igrajo tudi njegovi soigralci.Dokazal je, kar je že pri madridskem Realu – da je vodja in da lahko pripelje svoje moštvo do zmag –, in da se odlično znajde pri vseh zasnovah košarke. Še posebej v ligi NBA, čeprav tamkajšnji slog igre s prilagojenimi pravili in taktiko po meri neredko sebičnih zvezdnikov morda ni ravno po okusu košarkarskih romantikov in puristov.Če bo Adam Silver preprosto odpovedal preostanek rednega dela lige NBA in bodo moštva nemudoma prešla k izločilnim bojem končnice – v celotni ali skrajšani obliki –, bodo nagrade podelili na podlagi dosedanjih predstav. In težko bodo našli koga, ki je napredoval do najvišje ravni bolj kot Dončić. Še najbolj so se mu približali pol leta mlajši Atlantin dirigent, lani njegov edini pravi tekmec v dvoboju za naslov novinca leta in zdaj tretji strelec prvenstva, 22-letni Bostonov krilni centerin, krilo New Orleansa, ki bo 2. septembra dopolnil 23 let. Lovorika bi Dončiću po svoje sporočila, da je bržkone tudi uradno najboljši mladi košarkar do 25. leta med svetovno smetano.