Zastopnik ga miri, češ da se bo vse še pravočasno uredilo

»Po sezoni sem imel malo odmora, bil sem doma. Sem pa komaj čakal, da se spet pridružim fantom. Res nas krasi dobra energija. Poznamo se že več let, smo res odlična skupina. Za nami sta dve poletji, v katerih smo dosegli vrhunske rezultate. Lani smo bili tretji na svetovnem prvenstvu, predlani pa bronasti na evropskem prvenstvu. Zdaj nas čaka domače prvenstvo stare celine. To bo za nas velik izziv in želimo si doseči najboljši rezultat,« se mladi slovenski košarkarski as Urban Kroflič že veseli domačega evropskega prvenstva do 20 let (med 11. in 19. julijem v Stožicah).

V isti sapi je kot izkušeni igralec stopil na žogo ...