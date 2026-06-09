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PREMIUM   D+   |   Košarka

Zastopnik ga miri, češ da se bo vse še pravočasno uredilo

Organizator igre Urban Kroflič bo eden od adutov slovenske košarkarske reprezentance do 20 let na julijskem evropskem prvenstvu v Ljubljani.
Urban Kroflič se že veseli igranja na domačem evropskem prvenstvu. Foto Drago Perko
Galerija
Urban Kroflič se že veseli igranja na domačem evropskem prvenstvu. Foto Drago Perko
Drago Perko
9. 6. 2026 | 19:31
9. 6. 2026 | 19:35
5:21
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»Po sezoni sem imel malo odmora, bil sem doma. Sem pa komaj čakal, da se spet pridružim fantom. Res nas krasi dobra energija. Poznamo se že več let, smo res odlična skupina. Za nami sta dve poletji, v katerih smo dosegli vrhunske rezultate. Lani smo bili tretji na svetovnem prvenstvu, predlani pa bronasti na evropskem prvenstvu. Zdaj nas čaka domače prvenstvo stare celine. To bo za nas velik izziv in želimo si doseči najboljši rezultat,« se mladi slovenski košarkarski as Urban Kroflič že veseli domačega evropskega prvenstva do 20 let (med 11. in 19. julijem v Stožicah).

V isti sapi je kot izkušeni igralec stopil na žogo ...

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Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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