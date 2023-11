Zaton Cedevite Olimpije v Benetkah

V 6. kolu evropskega pokala se je košarkarjem Cedevite Olimpije nasmihal prvi uspeh, saj so osem minut pred koncem dvoboja z Umano v Benetkah vodili z 78:66. Slednjič so klonili s 87:95 (62:72, 42:47, 21:27) in na dnu skupine A delajo družbo Hamburgu, ki bo prihodnjo sredo gostoval v Stožicah.

Za zasedbo slovenskih prvakov je to skupno enajsti zaporedni poraz v evropskem pokalu, zadnjič so se zmage veselili 1. februarja letos proti Umani na domačem parketu. Tokratni strelci za Cedevito Olimpijo: Sow, Blažič (po 16), Matković 14, Prepelič 12 (14 asistenc), Stewart 9, Jones 8, Radović, Klobučar (po 5), Glas 2. Pri Benečanih so izstopali Brown (21), Tucker (19) in Simms (12).

»Težko je najti prave besede. 35 minut smo igrali zelo dobro, vodili, nato pa v končnici dvoboja zgrešili nekaj metov, tudi žoga ni več dobro krožila. Kljub temu moramo biti ponosni, saj smo se odločno postavili po robu eni od najboljših ekip v evropskem pokalu. Vedno moramo igrati do konca in biti osredotočeni na naloge,« je ocenil Andrea Turchetto, ki še vedno vodi Olimpijino moštvo med odsotnostjo glavnega trenerja Simoneja Pianigianija.