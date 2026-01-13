Zaupanje neomajno, Aleksander Sekulić je dobil novo pogodbo

Sodelovanje Košarkarske zveze Slovenije in selektorja Aleksandra Sekulića se nadaljuje. Na selektorskem stolčku bo ostal tudi v prihodnje, vodstvo KZS je z njim podaljšalo pogodbo do konca leta 2027, torej še za naslednji dve leti. Sekulić delo selektorja opravlja od leta 2020.

V zadnjih sezonah se selektor pogosto srečuje s kritikami tudi zaradi neposredne (in občasno neposrečene) komunikacije s sedmo silo ter obrazložitve kadrovskih potez, kot je bilo reprezentančno slovo Zorana Dragića med pripravami na EP. A po drugi strani Sekulić odlično sodeluje z Luko Dončićem, moštvo pa pod njegovim vodstvom dosega želene rezultate, z uvrstitvijo v četrtfinale EP je Slovenija poleti izpolnila glavni cilj.

Z Luko Dončićem se dobro ujameta. Foto Leon Vidic

»Odločitev Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije sprejemam z velikim spoštovanjem in odgovornostjo. Nadaljevanje dela na mestu selektorja slovenske moške članske reprezentance je zame velika čast, hkrati pa jasna obveza do košarke, igralcev in države, ki jo predstavljamo. Skupaj smo dosegli nekaj pomembnih stvari, a se hkrati dobro zavedamo, kje so še rezerve in kje moramo storiti korak naprej. Naš cilj ostaja jasen: graditi konkurenčno, povezano in stabilno reprezentanco, ki bo Slovenijo predstavljala z značajem, disciplino in ponosom. Izzivi, ki so pred nami, so zahtevni in nepredvidljivi. A verjamem v to skupino igralcev ter smer v katero gremo,« je v odzivu povedal Sekulić.

Sekulić trenutno opravlja delo glavnega trenerja ruskega Zenita, kjer vlogo športnega direktorja opravlja Sani Bečirović. S slovensko reprezentanco bo v letošnjem letu delo nadaljeval v kvalifikacijah za SP 2027, velikega tekmovanja pa za člansko izbrano vrsto letos ne bo.

Z novo pogodbo bo postal selektor z najdaljšim stažem doslej, Slovenijo je Sekulić že vodil na štirih velikih tekmovanjih (EP 2022, 2025, OI 2021, SP 2023).