Zdesetkani LA Lakers brez Dončića in Jamesa do zmage v Portlandu

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA na gostovanju v Portlandu prišli do nove zmage. Proti domačim Trail Blazeres so slavili s 123:115, čeprav sta tekmo zaradi počitka dan po zmagi nad Miamijem izpustila nosilca igre Luka Dončić in Austin Reaves, LeBron James pa zaradi išiasa še ni začel sezone.

Jezerniki so večer prej v domači dvorani s 130:120 ugnali Miami, ko je slovenski as dosegel prvi trojni dvojček v sezoni (29 točk, 11 skokov, 10 podaj), skupno pa 83. v karieri.

Dončić tokrat ni igral zaradi oskrbe poškodbe spodnjega dela leve noge. Zaradi te poškodbe je moral 26-letnik v začetku sezone tako izpustiti že tri tekme.

Zaradi bolečin v mišicah pa je poleg Dončića manjkal tudi Reaves.

Zato pa je zablestel Deandre Ayton, ki je proti svoji nekdanji ekipi dosegel 29 točk, deset skokov in tri blokade, Rui Hachimura pa je k zmagi dodal 28 točk.

Pri gostiteljih, ki so izgubili prvič po treh zmagah v nizu, je bil s 33 točkami najbolj razpoložen Deni Avdija.

Lakers so odlično otvorili novo sezono. Po osmih tekmah imajo šest zmag in dva poraza, s čimer zasedajo tretje mesto v zahodni konferenci. Naslednja tekma jih čaka v sredo, ko bodo doma gostili San Antonio Spurs.