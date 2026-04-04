Že šesti zaporedni poraz Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 6. kolu skupine za prvaka v ligi ABA v Sarajevu s 84:89 (58:69, 43:46, 23:20) izgubili proti igralcem Dubaja. Ljubljančani so tako doživeli že šesti poraz v nizu.

Po dveh neuspehih proti romunski Cluj-Napoci je Cedevita Olimpija praznih rok ostala tudi proti Partizanu in Igokei, v četrtfinalu evropskega pokala pa proti Bourg-en-Brassu. Po skupno desetem porazu v regionalnem tekmovanju je v svoji skupini za prvaka šele na šestem mestu.

Prva polovica tekme je minila v enakovredni predstavi. Ljubljančani so v končnici prve četrtine dvakrat povedli za pet točk (20:15 in 23:18), do konca polčasa pa se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. Sarajevski gostitelji iz Dubaja so se na veliki odmor podali s tremi točkami prednosti, potem ko je s polovice igrišča zadel Awudu Abass.

V tretji četrtini je v metropoli BiH zagospodarila zasedba iz Združenih arabskih emiratov in ušla za 15 točk (67:52 in 69:54). Izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića so v 33. minuti več kot prepolovili visok primanjkljaj v točkah (67:74), tri minute pozneje pa so se približali na -5 (75:80).

V razburljivi končnici so Ljubljančani po trojki Alekseja Nikolića v 38. minuti znižali na 80:84, nato pa je isti igralec zadel še oba prosta meta za 82:84. Poldrugo minuto pred koncem je Umoja Gibson izenačil na 84:84, v končnici pa so se po delnem izidu 5:0 zmage veselili začasni gostitelji iz Sarajeva.

V zeleno-beli zasedbi sta bila najučinkovitejša Matthew Hurt z 20 in Umoja Gibson s 17 točkami, ki je prispeval še osem asistenc. Ljubljančani bodo v prihodnjem kolu 12. aprila gostili košarkarje beograjskega Partizana.