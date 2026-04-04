Že šesti zaporedni poraz Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 6. kolu skupine za prvaka v ligi ABA v Sarajevu s 84:89 (58:69, 43:46, 23:20) izgubili proti igralcem Dubaja. Ljubljančani so tako doživeli že šesti poraz v nizu.
Po dveh neuspehih proti romunski Cluj-Napoci je Cedevita Olimpija praznih rok ostala tudi proti Partizanu in Igokei, v četrtfinalu evropskega pokala pa proti Bourg-en-Brassu. Po skupno desetem porazu v regionalnem tekmovanju je v svoji skupini za prvaka šele na šestem mestu.
Prva polovica tekme je minila v enakovredni predstavi. Ljubljančani so v končnici prve četrtine dvakrat povedli za pet točk (20:15 in 23:18), do konca polčasa pa se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. Sarajevski gostitelji iz Dubaja so se na veliki odmor podali s tremi točkami prednosti, potem ko je s polovice igrišča zadel Awudu Abass.
V tretji četrtini je v metropoli BiH zagospodarila zasedba iz Združenih arabskih emiratov in ušla za 15 točk (67:52 in 69:54). Izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića so v 33. minuti več kot prepolovili visok primanjkljaj v točkah (67:74), tri minute pozneje pa so se približali na -5 (75:80).
V razburljivi končnici so Ljubljančani po trojki Alekseja Nikolića v 38. minuti znižali na 80:84, nato pa je isti igralec zadel še oba prosta meta za 82:84. Poldrugo minuto pred koncem je Umoja Gibson izenačil na 84:84, v končnici pa so se po delnem izidu 5:0 zmage veselili začasni gostitelji iz Sarajeva.
V zeleno-beli zasedbi sta bila najučinkovitejša Matthew Hurt z 20 in Umoja Gibson s 17 točkami, ki je prispeval še osem asistenc. Ljubljančani bodo v prihodnjem kolu 12. aprila gostili košarkarje beograjskega Partizana.
Dvorana Mirza Delibašić, gledalcev 2989, sodniki: Hordov, Gracin, Mustapić.
Dubaj: Avramović 7 (1:2), Abass 15 (3:4), Bertans 7 (2:3), Anderson 8 (1:1), Musa 24 (5:5), Tshimanga Kabengele 11 (4:4), Wright 6, Petrušev 5 (1:2), Kamenjaš 6 (4:6).
Cedevita Olimpija: Stewart 5 (1:2), Gibson 17 (1:1), Radović 4 (1:2), Nikolić 7 (2:2), Ustun 1 (1:2), Hurt 20 (4:4), Škara 9 (1:1), Jaramaz 9, Kennedy 12.
Prosti meti: Dubaj 21:29, Cedevita Olimpija 11:14.
Met za 3 točke: Dubaj 10:25 (Musa 3, Avramović 2, Abass 2, Bertans, Anderson, Tshimanga Kabengele), Cedevita Olimpija 7:21 (Gibson 2, Hurt 2, Radović, Nikolić, Jaramaz).
Osebne napake: Dubaj 19, Cedevita Olimpija 23.
Pet osebnih napak: Kamenjaš (38.).
