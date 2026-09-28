Želel ga je Dončić, zdaj je še vedno brez pogodbe, zapleta se okrog – teže

Pogajanja med Jalenom Durenom in Detroit Pistons so dobila nenavaden zaplet. Detroit je 22-letnemu centru ponudil petletno pogodbo v vrednosti 200 milijonov dolarjev, kar je približno toliko, kot zahteva tabor igralca, vanjo pa želi moštvo vključiti tudi klavzulo, povezano z njegovo telesno težo. Duren bi moral na tehtanje vsak mesec, izpolnjevanje dogovorjenih meril pa bi bilo povezano z bonusi v pogodbi. Zahteva je presenetljiva, saj Duren doslej ni veljal za košarkarja s težavami s telesno težo. Pri 208 centimetrih je uradno težak približno 113 kilogramov, v minuli sezoni pa je odigral 70 tekem. Precej več pomislekov je v Detroitu pustila njegova predstava v končnici. Po porazu s Clevelandom v sedmi tekmi drugega kroga naj bi v klubu ocenili, da bi Durenu koristilo, če bi izgubil ...