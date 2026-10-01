Zeleni velikan v krizi, Obradović: To ni normalno

Grški Panathinaikos je odlično začel novo sezono košarkarske evrolige. V Atenah so s 102:79 premagal francoski Asvel pod vodstvom nekdanjega uspešnega košarkarja Tonyja Parkerja, a sloviti strateg na domači klopi Željko Obradović je po tekmi izpostavil težave, s katerimi se sooča ekipa.

Zeleni so si do konca prvega polčasa priigrali že prednost 22 točk, do konca dvoboja pa so prednost le še povečali. Odličen je bil predvsem Sylvain Francisco z 19 točkami in tremi podajami, izkazal pa se je Grk Lefteris Mantzoukas, ki je navdušil tudi Obradovića. »Z Lefterisom sem zelo zadovoljen. Vidim, koliko časa preživi v telovadnici. Obožuje košarko, je poln energije in je odigral zelo dobro,« je Mantzoukasa pohvalil srbski trener, ki je Panathinaikos vodil že med letoma 1999 in 2012.

Obradović je bil zadovoljen tudi z obrambno predstavo. »Čestitke igralcem za zelo resno odigrano tekmo. Vedeli smo, da je Asvel pravkar vknjižil zmago proti Maccabiju. Ogledali smo si njihove tekme v superpokalu in ligi ter se pripravili na njihov način igre. Menim, da smo igrali zelo dobro, še posebej v obrambi,« je povedal po tekmi.

Odlični Kendrick Nunn je poškodovan. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Klub se na začetku sezone bori tudi s številnimi poškodbami. Poškodovani so namreč Juancho Hernangomez, Kendrick Nunn, Moustapha Fall, Kostas Sloukas in Nigel Hayes-Davis, kar otežuje delo nekdanjemu trenerju Partizana. »Ni normalno, da imamo na voljo le 11 igralcev. Sedem igralcev je odsotnih. To res ni običajna situacija,« je dejal in dodal: »Situacija je takšna, kakršna je. Moramo nadaljevati z delom in verjeti v igralce, ki so nam na voljo.«

Naslednja tekma Panathinaikos čaka že čez dva dni, ko v dvorano Oaka prihaja Maccabi, ki je uvodna dvoboja izgubil. Prav zato je Obradović želel razporediti minutažo. »Poskušal sem igralni čas razporediti med vse igralce, saj nas čaka še ena tekma. To je zelo pomembno. Moramo misliti tudi na naslednjo tekmo,« je pojasnil. Poleg zelenih so trenutno neporaženi še Fenerbahče, Partizan, Valencia, Olympiacos in Dubaj.