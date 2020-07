Željka Obradovića bi lahko zamenjal Igor Kokoškov

Igor Kokoškov, selektor slovenske košarkarske reprezentance ob njenem velikem zmagoslavju na evropskem prvenstvu 2017, bo po več kot dvajsetih letih najverjetneje znova deloval v evropski klubski košarki. V Istanbulu, kjer je z Goranom Dragićem, Luko Dončićem in drugimi asi osvojil zlato kolajno na eurobasketu, naj bi po pisanju številnih tujih medijev prevzel vodenje Fenerbahčeja.



Na mestu glavnega trenerja bi v tem primeru nasledil rojaka Željka Obradovića. Turški klub naj bi z 48-letnim Srbom, ki je trenutno pomočnik trenerja v moštvu Sacramento Kings v ligi NBA in selektor srbske izbrane vrste, sklenil triletno pogodbo.

Obradović na daljši počitek

Kokoškov je leta 2004 osvojil šampionski prstan v ligi NBA v vlogi pomočnika Larryja Browna pri Detroitu, v letih 2004 in 2005 pa je bil pomočnik Željka Obradovića na klopi Srbije in Črne gore. V letih 2008-2015 je vodil gruzinsko reprezentanco, lani novembra pa je prevzel vodenje izbrane vrste svoje domovine. Pred sezono 2018/19 je postal prvi Evropejec v vlogi glavnega trenerja v ligi NBA, ko je prevzel vodenje moštva Phoenix Suns, a je bil na tem mestu le eno sezono.



Željko Obradović je na klopi Fenerbahčeja sedel od leta 2013, zdaj pa si bo, kot pravi, privoščil enoletni premor.