    Košarka

    Željko Obradović: Eno uro sem ležal in gledal v strop

    Željko Obradović je v javnem nagovoru odkril, zakaj je zapustil Partizan, kako so potekali stresni dnevi po vrnitvi v Beograd in kaj želi v prihodnje.
    Prihod Željka Obradovića na beograjsko letališče pred tednom dni. Foto X
    Galerija
    Prihod Željka Obradovića na beograjsko letališče pred tednom dni. Foto X
    Nejc Grilc
    3. 12. 2025 | 09:30
    3. 12. 2025 | 10:38
    3:12
    A+A-

    V črno-belem delu košarkarskega Beograda je po odhodu Željka Obradovića nastala praznina. Pomagal ni niti kraljevski sprejem na letališču Nikole Tesle, kakršnega ne pomnijo niti srbski prvaki in nosilci kolajn, odločitev najtrofejnejšega evropskega trenerja, da zapusti Partizan, je bila dokončna.

    »To je bila odločitev, ki sem jo zelo dobro premislil, nisem je sprejel v trenutku. Preprosto nisem mogel več, bilo mi je pretežko. Trenutki ob prihodu na letališče so bili zame eni najtežjih v življenju, ta kulisa in atmosfera, pa punčka, ki me je pozdravila na vsaki tekmi ... Še vedno zelo težko govorim o tem. Ko sem prišel v stanovanje, sem se ulegel na posteljo in eno uro gledal v strop, bilo mi je res težko,« je priljubljeni Obradović pojasnil, kako je doživel sprejem skoraj 10.000 navijačev na letališču Nikole Tesle, o katerem je govorila cela košarkarska Evropa.

    Obradović je še dodal, da bi se nastali zmedi glede morebitnega obstanka na klopi črno-belih lahko izognili, saj nikoli ni niti razmišljal o tem, da bi preklical odhod iz Humske ulice. »Predsednik se je strinjal z mojo odpovedjo, zato me je zelo presenetilo, ko sem naslednji dan slišal, da upravni odbor moje odločitve ne sprejme. Partizan se je znašel v zahtevnem položaju, krivda in odgovornost za to pa je predsednikova,« je Obradović puščice usmeril proti Ostoji Mijailoviću, ki je že dlje časa tarča kritik navijačev Partizana.

    Košarkarji Partizana v tej sezoni evrolige igrajo slabo, razočarale so okrepitve iz tujine, ki niso sledile navodilom in načinu dela Obradovića, kar je trener večkrat tudi javno izpostavil. Reakcije kluba, ki je v evroligi (4-9) pri dnu lestvice, ni bilo, zato je nepričakovano in pri navijačih slabo sprejeto potezo potegnil 65-letni Obradović. Močno se trese tudi stolček predsednika Mijailovića.

    Legendarni Žoc je črno-belo armado pozval, naj ne delajo izgredov: »Sledijo tri pomembne domače tekme, Partizan potrebuje vso vašo podporo, ta klub imamo vsi neizmerno radi. Prosim vas, ne delajte izgredov, da nas evroliga ne kaznuje, sami veste, kako trdo smo se borili, da smo Partizan vrnili tja, kamor spada, med elito. Štiri leta in pol v Partizanu so bila zame pravljična, kot sanje, pomenijo mi ogromno.«

    Vodstvo kluba je prvo potezo že potegnilo, na mesto športnega direktorja prihaja nekdaj vrhunski igralec Žarko Paspalj, ki je velik pečat pustil pri Partizanu in v Grčiji, leta 1994 pa postal MVP zaključnega turnirja evrolige.

