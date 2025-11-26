Željko Obradović: Prevzemam odgovornost za vse slabe stvari

Legendarni Srb Željko Obradović je zaradi slabih rezultatov med evropsko elito odstopil z mesta trenerja beograjskega Partizana, je klub potrdil na spletni strani in navijačem posredoval pismo 65-letnega strokovnjaka.

Obradović, ki je na klop Partizana sedel pred štirimi leti in pol, je v pismu navijačem prevzel odgovornost za slabe rezultate v evroligaškem tekmovanju na začetku sezone.

Partizan po devetem porazu v torek proti Panathinaikosu (69:91) v evroligi po 13 odigranih tekmah zaseda šele 18. mesto med 20 predstavniki, v regionalni ligi Aba pa ima s petimi zmagami in porazom v skupini A drugo najboljše razmerje, pred njim je le Dubaj (7-0).

V Čačku rojeni strokovnjak je pred drugim obdobjem na klopi črno-belih med drugim vodil še Fenerbahče, Panathinaikos, Bennetton, Real Madrid in Joventut, bil pa je tudi selektor domače reprezentance v dveh različnih obdobjih, nazadnje v letih 2004 in 2005.

»Pred štirimi leti in pol sem se vrnil v moj predragi klub in skupaj z vami začel živeti najlepše sanje. Imel sem željo in cilj, da Partizan po desetih letih postane del evrolige. V tem smo uspeli. Tekme našega kluba so postale več kot le košarkarske, vse to pa je zasluga vas, navijačev. Na žalost je prišel trenutek, ko moram prevzeti odgovornost za vse slabe stvari, ki so se zgodile to sezono, zato nepreklicno odstopam,« je zapisal priljubljeni Obradović.

Željko Obradović je vselej zgovoren in neposreden. FOTO: Drago Perko

V karieri je s petimi različnimi klubi devetkrat osvojil evroligo. To mu je najprej uspelo prav s Partizanom (1992), nato pa še s Joventutom (1994), z Realom (1995), s Panathinaikosom (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) in nazadnje Fenerbahčejem (2017).

S svojimi klubi je osvojil 16 državnih naslovov in dva v regionalni ligi Aba s Partizanom (2023, 2025). Leta 2022 je bil sprejet tudi v hišo slavnih grškega prvenstva.

FOTO: Drago Perko

V igralski karieri, ki je trajala do leta 1991 in v kateri je zastopal barve Borca iz Čačka in Partizana, je na mednarodnem odru z Jugoslavijo osvojil srebro na olimpijskih igrah v Seulu 1988 in zlato na SP v Argentini 1990. Kot selektor je domačo reprezentanco med letoma 1996 in 2000 vodil do dveh zlatih ter do ene srebrne ter bronaste kolajne na velikih tekmovanjih.