Željko Obradović si je pulil lase do zadnje sekunde

Derbi 23. kola košarkarske lige ABA pred 15.685 gledalci v Beograjski areni ni bil le zanimiv, ampak tudi nepričakovano izenačen in razburljiv, čeprav je Cedevita Olimpija zaradi zdravstvenih težav nastopila brez Alena Omića, Amarja Alibegovića in Mirka Mulalića. Prvi na lestvici Partizan je dosegel še 12. zaporedno zmago, odkar je 11. decembra klonil v Stožicah s 74:77, vendar se je moral za tesni uspeh s 76:73 pošteno truditi vse do zadnje desetinke sekunde revanše.

Beograjskim črno-belim so se poznale posledice petkove gladke zmage z 90:75 nad vodilnim v evroligi Olympiakosom. Ljubljančani so pogumno začutili, da se jim ponuja lepa priložnost in zaigrali tako, kot smo si želeli, da bi že v minulih mesecih.

