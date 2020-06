Željko Obradović zapustil Fenerbahče

Istanbul - Na Bosporju je konec neke ere, saj je sloviti srbski košarkarski trener Željko Obradović po sedmih sezonah zapustil turški Fenerbahče. Kot je še sporočil turški klub, najtrofejnejši trener stare celine ne bo ostal na klopi Fenerja, saj po pogajanjih ni prišlo do dogovora.



Šestdesetletni Obradović, ki je turški klub popeljal do petih zaporednih nastopov na sklepnem turnirju final four in z njim osvojil en evroligaški in štiri državne naslove, je v izjavi za javnost dejal, da je bila to zanj ena od najtežjih odločitev v življenju.



"Trenutno sem sprejel odločitev, da si bom vzel enoletni premor," je sporočil srbski strokovnjak.