Zgodilo se je drugič, Luka Dončić v prvi četrtini brez točke

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA vpisali 46. zmago v sezoni. Dallas je z zmago nad Atlanto s 109:95 obranil peto mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki mu zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. Slovenec Luka Dončić je v domači dvorani American Airlines Centra končal pri 25 točkah, 12 skokih in osmih podajah.

Kyrie Irving je dosegel 26 točk za 12. zmago Dallasa v 14 tekmah. Teksaška zasedba bo do konca rednega dela sezone odigrala še šest tekem, že v noči na soboto bo gostila Golden State, nato pa v nedeljo zvečer še Houston.

Dallas bo z Golden Statom odigral povratni dvoboj ter dobil priložnost za oddolžitev za poraz, s katerim je Golden State prekinili Dallasov niz sedmih zmag, ki je bil najdaljši v sezoni.

»Bili smo malo utrujeni, to je bila tekma doma po dolgem potovanju,« je dejal trener Jason Kidd. »Znova sem lahko videl tisto kemijo in zaupanje. To ni bila lepa tekma, a naredili smo, kar smo morali.«

Bogdan Bogdanović je dosegel 17 točk, Dejounte Murray pa jih je dodal 16 za Atlanto, ki si je kot deseta ekipa vzhoda že priborila mesto v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev mest v končnici, ko bodo po koncu rednega dela igrali na tako imenovanem turnirju play-in.

Atlanta je prednost Dallasa v tretji četrtini s 17 točkami zmanjšala na sedem na začetku četrte, a je Dallas preprečil, da bi se gostje preveč razigrali in se nevarno približali. Dallas je Atlanto povsem onemogočil, tako da je dosegla najnižji rezultat v sezoni, potem ko je v prejšnjih sedmih tekmah v povprečju dosegala po 120 točk.

»Dobri so v obrambi,« je košarkarje Dallasa pohvalil trener Atlante Quin Snyder.

Dončić ni najbolje začel tekme. Šele drugič v karieri v prvi četrtini ni zadel koša, potem ko je prejel drugi prekršek v manj kot šestih minutah.

Kandidat za najkoristnejšega igralca lige in vodilni strelec lige je v drugi četrtini dosegel 16 zadetkov, s čimer je serijo desetih zaporednih točk sklenil s trojko v zadnjih sekundah prvega polčasa za vodstvo Dallasa s 65-57.

Irving je z osmimi točkami v vsaki od prvih dveh četrtin zagotovil potrebno stabilnost Teksašanom, P.J. Washington pa je dosegel osem od svojih 19 točk v prvi četrtini.

»Luka se znajde v težavah. Pravzaprav je to bil odličen scenarij, ki bi se lahko zgodil tudi na kakšni res pomembni veliki tekmi. Lahko bi se to zgodilo v končnici. Takrat mora vskočiti nekdo drug,« je dejal trener Teksašanov.