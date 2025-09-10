Zgodovinski podvig Fincev, ki čakajo na Slovence ali Nemce

Neomejen dostop | že od 14,99€
Finski košarkarji so se prvič v zgodovini prebili v polfinale evropskega prvenstva. V današnji prvi četrtfinalni tekmi v Rigi so bolj ali manj zanesljivo s 93:79 premagali Gruzince. Za nastop v zaključnem obračunu se bodo pomerili z zmagovalci večernega dvoboja med Slovenci in Nemci.
Finci so odlično odprli četrtfinalno tekmo z Gruzinci. Potem ko so uvodno četrtino dobili z 28:15, so tudi v drugi zadevali kot za stavo in še povišali razliko. Na odmor so odšli s prednostjo kar sedemnajstih točk (57:40).
V drugem polčasu so izbranci selektorja Aleksandra Džikića, nekdanjega trenerja Olimpije in Krke, zaigrali veliko bolje in začeli loviti tekmece s severa Evrope. Tretjo četrtino so odločili v svojo korist z 22:14 in zmanjšali zaostanek na devet točk (62:81). V nadaljevanju so se Gruzinci še bolj približali »Suomijem«, ki pa so v ključnih trenutkih vendarle ohranili mirne glave in se znova oddaljili na varno razdaljo, tako da so na koncu svojo barko varno prikrmarili v pristan.
Največ točk k podvigu Fincev je tokrat prispeval Mikael Jantunen (19), dve manj je dodal prvi zvezdnik modro-belega moštva Lauri Markkanen. Vidno vlogo je na parketu odigral tudi kapetan Sasu Salin. Nekdanji dolgoletni član Olimpije je dosegel 14 točk.
V gruzinski reprezentanci je bil najbolj razpoložen Aleksander Mamukelašvili, ki je bil z 22 točkami tudi najboljši strelec tekme, dvajsetici pa se je približal še Duda Sanadze (19).
