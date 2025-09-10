  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Zgodovinski podvig Fincev, ki čakajo na Slovence ali Nemce

    Suomiji so se prvič doslej prebili v polfinale evropskega prvenstva v košarki.
    Finski košarkarji so se takole veselili svoje zgodovinske prve uvrstitve v polfinale evropskega prvenstva. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Galerija
    Finski košarkarji so se takole veselili svoje zgodovinske prve uvrstitve v polfinale evropskega prvenstva. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Miha Šimnovec
    10. 9. 2025 | 18:12
    10. 9. 2025 | 19:14
    2:00
    A+A-

    Finski košarkarji so se prvič v zgodovini prebili v polfinale evropskega prvenstva. V današnji prvi četrtfinalni tekmi v Rigi so bolj ali manj zanesljivo s 93:79 premagali Gruzince. Za nastop v zaključnem obračunu se bodo pomerili z zmagovalci večernega dvoboja med Slovenci in Nemci.

    image_alt
    Morda se bo Vitki Jezus naučil tudi spreminjati vodo v vino

    Finci so odlično odprli četrtfinalno tekmo z Gruzinci. Potem ko so uvodno četrtino dobili z 28:15, so tudi v drugi zadevali kot za stavo in še povišali razliko. Na odmor so odšli s prednostjo kar sedemnajstih točk (57:40).

    Komaj 18-letni Miikka Muurinen je znova navdušil s spektakularnim zabijanjem. FOTO: Gints Ivuskans/AFP
    Komaj 18-letni Miikka Muurinen je znova navdušil s spektakularnim zabijanjem. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

    V drugem polčasu so izbranci selektorja Aleksandra Džikića, nekdanjega trenerja Olimpije in Krke, zaigrali veliko bolje in začeli loviti tekmece s severa Evrope. Tretjo četrtino so odločili v svojo korist z 22:14 in zmanjšali zaostanek na devet točk (62:81). V nadaljevanju so se Gruzinci še bolj približali »Suomijem«, ki pa so v ključnih trenutkih vendarle ohranili mirne glave in se znova oddaljili na varno razdaljo, tako da so na koncu svojo barko varno prikrmarili v pristan.

    Največ točk k podvigu Fincev je tokrat prispeval Mikael Jantunen (19), dve manj je dodal prvi zvezdnik modro-belega moštva Lauri Markkanen. Vidno vlogo je na parketu odigral tudi kapetan Sasu Salin. Nekdanji dolgoletni član Olimpije je dosegel 14 točk.

    Svoje mišice je pokazal tudi prvi zvezdnik finske reprezentance Lauri Markkanen. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Svoje mišice je pokazal tudi prvi zvezdnik finske reprezentance Lauri Markkanen. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    V gruzinski reprezentanci je bil najbolj razpoložen Aleksander Mamukelašvili, ki je bil z 22 točkami tudi najboljši strelec tekme, dvajsetici pa se je približal še Duda Sanadze (19).

