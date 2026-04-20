Košarka

Zgodovinski večer Wembanyame, Orlando pripravil presenečenje

Finalist za naziv najkoristnejšega igralca sezone Victor Wembanyama je blestel na prvi tekme končnice za San Antonio Spurs in postavil nov klubski rekord.
Victor Wembanyama je San Antonio popeljal do prve zmage. FOTO: Ronald Cortes/Getty Images Via AFP
Victor Wembanyama je San Antonio popeljal do prve zmage. FOTO: Ronald Cortes/Getty Images Via AFP
T. E., STA
20. 4. 2026 | 08:24
Košarkarji Orlando Magic so na uvodni tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NBA šokirali vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons. Floridčani, ki so se v končnico uvrstili skozi dodatne kvalifikacije, so v gosteh v Detroitu povsem nadigrali prve nosilce vzhoda s 112:101. Ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.

Detroit, ki je v rednem delu sezone na 82 tekmah dosegel 60 zmag, ni izkoristil prednosti domačega parketa. Za razliko od Batov sta zadnja prvaka lige NBA Oklahoma City Thunder in Boston Celtics končnico odprla s prepričljivima zmagama.

Najboljša ekipa rednega dela v vzhodni konferenci iz Detroita je bila videti zarjavelo, Magic, ki se je moral za igranje v končnici najprej prebiti skozi turnir za popolnitev mest play-in in si zagotoviti mesto v končnici, pa je v celoti izkoristil neuigranost favoriziranega tekmeca.

Paolo Banchero je v zadnji četrtini dosegel 23 točk, Franz Wagner pa 11 od 19, s čimer je Magic kljubovali 39-točkovni predstavi zvezdnika domačih Batov Cada Cunninghama. Detroit je v prvi četrtini zaostajal za kar 13 točk, v začetku tretje pa za 11. Cunningham je s trojko sredi tretje četrtine poskrbel za izenačenje, a se je Magic znova oddaljil.

Cade Cunningham in Paolo Banchero sta imela odličen obračun. FOTO: Rick Osentoski/Imagn Images Via Reuters Connect
Cade Cunningham in Paolo Banchero sta imela odličen obračun. FOTO: Rick Osentoski/Imagn Images Via Reuters Connect

»Všeč mi je bila naša mirnost skozi celotno tekmo, naša energija,« je dejal Wagner, potem ko je floridska čarovnija Batom zadala 11. zaporedni poraz v končnici v njihovi dvorani, kar se je začelo leta 2008. »Preprosto nismo prišli na parket s pravo energijo in smo jim pustili, da so se razigrali,« je dejal Cunningham. »Potem smo se morali s tem soočati do konca tekme.« Vendar Cunningham ostaja prepričan, da lahko Pistons v prvem krogu spremenijo stvari. »Ni nam padla samozavest. To bo še dolga in zabavna serija.«

Prerijski grom iz Oklahome, ki bo skušal postati prva ekipa po Golden Statu (2017, 2018), ki bi ubranila naslov prvaka, je končnico odprl z zmago s 119:84 nad Phoenix Suns. Košarkarji zasedbe iz Oklahome so bili videti spočiti in napolnjeni z energijo po tednu dni premora, odkar so si zagotovili prvo mesto v zahodni konferenci in najboljši izkupiček v ligi s 64 zmagami.

Boston dominanten

Najkoristnejši igralec lige NBA in MVP finala lige Shai Gilgeous-Alexander je za Thunder dosegel 25 točk. Zadel je le pet od 18 metov iz igre, a je obenem zadel 15 od 17 prostih metov ter dodal še sedem podaj in dve blokadi, preden je izpustil celotno četrto četrtino. 

Jalen Williams je k zmagi dodal 22 točk, Chet Holmgren pa 16. Devin Booker je za Phoenix dosegel 23 točk, a je Thunder zasenčil Sonca. »To je bila res odlična obrambna predstava,« je po tekmi dejal trener Thunderja Mark Daigneault. »Prisilili smo tekmece, da so garali za vsak koš.«

Kelti, ki so bili v vzhodni konferenci drugi nosilci za Detroitom, pa so prevladovali na tekmi proti Philadelphia 76ers s 123:91. V Bostonu sta Jayson Tatum in Jaylen Brown skupaj dosegla 51 točk, Bostončani pa so odpravili Philadelphio. Tatum je vodil napad in v prvem polčasu dosegel 21 od 25 točk. Brown pa je zgolj v tretji četrtini dosegel 16 od 26 točk.

Zvezdnik San Antonia Victor Wembanyama je zmagovito debitiral v končnici s 35 točkami, njegovi Spurs pa so premagali Portland Trail Blazers s 111:98. V San Antoniu so člani druge najboljše ekipe zahoda Spurs vodili s kar 16 točkami prednosti in ob polčasu povedli s 59:49. Francoz je na svojem prvem nastopu v končnici postavil nov klubski rekord in izboljšal dosežek legendarnega Tima Duncana, ki je ob svojem tovrstnem debiju dosegel 32 točk.

Portland, ki ga je vodil Deni Avdija s 30 točkami in desetimi skoki, je v začetku tretje četrtine zmanjšal zaostanek na dve točki. Toda Spurs so se znova oddaljili in navdušili navijače San Antonia, ki so od leta 2019 čakali, da se bo petkratni prvak vrnil v končnico. »Bili smo solidni, a delo še ni končano,« je dejal Wembanyama.

